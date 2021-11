Afsløring: Millionkontrakt bag politianmeldelse

Merete Lindstrøm Fredag, 19. november 2021 - 11:47

Kommuneqarfik Sermersooq har tidligere meddelt, at man har politianmeldt to tidligere ansatte for mistanke om mandatsvig. Men ikke hvem. Begge de to nægter at der er hold i sagen og oplyser til Sermitsiaq.AG, at de endnu ikke er forelagt anklagerne.

- Jeg ønsker ikke at kommentere på en anklage, som jeg ikke kender indholdet af. Men jeg kan sige, at jeg føler mig pikeret over at blive anklaget for noget, jeg ikke har gjort, siger Lars Møller-Sørensen.

- Jeg har ikke hørt fra kommune eller politi, så derfor er jeg overrasket og skuffet. De anklager, der måtte være, har ingen hold i virkeligheden, siger Hans Henrik Winther Johannsen, til Sermitsiaq.AG.

Kommunen mener, at de to forhenværende topembedsmænd er skyld i flere millioner spildte skattekroner. Det fremgår af materiale, som Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af.

Betalt for ydelser der ikke har fundet sted

Ifølge oplysningerne har den tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen indgået en tvivlsom aftale med en virksomhed om levering af en række ydelser til kommunen, som ikke er fundet sted.

Aftalen blev opsagt af kommunen i juli måned i år. På samme tid, som det kom frem, at de to medarbejdere var fratrådt deres stillinger efter gensidig aftale med kommunen, men ellers uden yderligere forklaring.

Mandatsvig Forbrydelse der består i at en person med ret til at handle på en andens vegne påfører vedkommende et økonomisk tab for at opnå vinding for sig selv eller andre. Kilde: Ordnet.dk

Aftalen med den pågældende virksomhed omhandler ledelse og kvalitetssikring af en gruppe medarbejdere fra kommunens anlægsafdeling og kommunens boligselskab. Men flere af medarbejdere kender intet til de omtalte ydelser, der skulle være leveret til deres afdeling, og prisen der er betalt for ydelserne er ifølge den juridiske vurdering alt for høj.

Kommunen har siden januar 2020 betalt mellem 100.000 og 200.000 kroner pr måned til det pågældende firma. Sammenlagt har kommunen betalt omkring 2.700.000 kroner for ydelser, der angiveligt ikke har fundet sted.

Der kan rejses erstatningskrav

Ud over spørgsmålet om betaling og manglende levering af de aftalte ydelser fremgår det af sagen, at der er fundet gengangere i ledelseslaget hos virksomheden og en anden virksomhed, som kommunen samarbejder med. Den anden virksomhed undersøges i øjeblikket separat.

Det er på den baggrund, at kommunens jurister og eksterne jurister finder belæg for en politianmeldelse, erfarer Sermitsiaq.AG.

Politianmeldelsen betyder, at politiet får mulighed for at efterforske sagen, herunder kortlægge pengestrømmen mellem virksomheden og de implicerede parter.

Efter opsigelse af aftalen har det pågældende firma varslet et erstatningskrav mod kommunen på omkring seks millioner kroner for uretmæssig ophævelse af aftalen, som ifølge kontrakten tidligst kunne opsiges ved udgangen af 2023.

Hvis kommunen får medhold i sagen kan der rejses erstatningskrav mod både Lars Møller-Sørensen og Hans Henrik Winther Johannsen.