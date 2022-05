Iserit presset med i boligprojekt - fik lån på 20 millioner kroner til gengæld

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. maj 2022 - 07:45

Skeletterne vælter i øjeblikket ud af skabene i Kommuneqarfik Sermersooq, efter at forvaltningen af boligområdet i kommunen er blevet gennemtrawlet af Deloitte.

Deloitte har gennemført en såkaldt forvaltningsrevision, og den efterfølgende rapport rummer omfattende kritik af kommunens metoder, som Sermitsiaq.AG har beskrevet uddrag af de seneste dage.

Et af de kritikpunkter, som rapporten kommer med, er, at kommunen har presset sit boligselskab Iserit til at gå ind i et privat boligprojekt, således en lokal entreprenør kunne få rejst finansiering til sit samlede projekt, ved at kommunen lovede at købe den ene af boligblokkene i projektet til en sum på 99 millioner kroner.

Entreprenøren kunne ovenikøbet selv bestemme, hvilken boligblok som kommunen skulle købe, lyder det fra revisor.

Kommunaldirektør tilbød lån på 20 millioner kroner

Iserit ønskede i udgangspunktet ikke at gå ind i projektet, fordi Iserit vurderede, at boligerne var dyrere, end hvad Iserit selv kunne opføre boliger til og havde nedfældet i sin politik.

Da Iserit stejlede overfor at gå ind i projektet, tilbød den daværende kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, at selskabet kunne få tilført en ansvarlig lånekapital på 20 mio. kr. fra kommunen.

Sagen betød senere, at borgmester Charlotte Ludvigsen kom under et stort pres, fordi det kom frem, at hun havde underskrevet lånet på 20 millioner kroner til Iserit uden at have inddraget kommunens økonomiudvalg og fået den fornødne godkendelse.

Revisor skriver blandt andet følgende om kommunens ageren i sagen om Iserit og det private boligprojekt:

- Kommunaldirektøren og anlægsdirektøren udtrykte et (stærkt) ønske om, at selskabet gik ind i projektet gennem en anskaffelse af en af de ejendomme, således entreprenørens muligheder for at gennemføre projektet blev styrket. Aftalen blev designet sådan at selskabet skulle overtage en af 3 bygninger efter sælgers valg.

Kan være ulovlig erhvervsstøtte

Og der står videre:

- Kunne sælger afhænde bygning A og/eller B til anden side, så skulle selskabet (Iserit, red.) overtage bygning C, der bestod af et fundament med en købesum på 8,16 mio.kr. Samtidig skulle selskabet påtage sig en forpligtelse til at indgå en totalentreprisekontrakt med sælger på 91 mio.kr. for opførelsen af 52 boliger.

Kommuner er forpligtigt til at handle økonomisk ansvarligt, og det finder Deloitte altså tegn på, at det ikke er sket. Deloitte kommer desuden frem til, at hele konstruktion kan være ulovlig erhvervsstøtte:

- Aftalekomplekset tegner et billede af, at kommunens ledelse havde et stærkt ønske om at hjælpe entreprenøren til at kunne gennemføre projektet.

- Derved kan der have været tale om ulovlig erhvervsstøtte, hvor en enkeltstående virksomhed støttes via offentlige midler, herunder ved at Iserit A/S påføres at anskaffe en ejendom, hvor selskabet selv har vurderet at anskaffelsessummen var højere end markedsprisen.

De to tidligere direktører i Kommuneqarfik Sermersooq har oplyst til Sermitsiaq.AG, at de for nuværende ikke ønsker at udtale sig i sagen.