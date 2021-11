Sermersooq: Udvalg skal blåstemple million-lån

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. november 2021 - 07:47

Fredag kom borgmesteren i hovedstadskommunen med en opsigtsvækkende melding. I en pressemeddelelse anklagede hun to tidligere direktører i kommunen for at have fejlinformeret hende og handlet egenrådigt. Begge direktører afviser beskyldningerne.

Den konkrete anledning til anklagerne skyldes ifølge borgmesteren, at hun har skrevet under på et lån på 20 millioner kroner til Iserit, uden at lånet har fået den fornødne politiske godkendelse i kommunens Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Borgmesteren oplyser til Sermitsiaq.AG, at udvalget skal behandle sagen om lånet på et møde mandag.

- Grunden til, jeg kommer ud med den her pressemeddelelse, er, at jeg har givet tilsagn om et lån på 20 millioner kroner, uden det har været i udvalg, siger Charlotte Ludvigsen.

- Finder stadig nye ting

Borgmesteren er trængt op i en krog til dagens møde, da hendes ene koalitionspartner Demokraatit søndag har meldt ud, at hun bør trække sig. Partiets medlemmer i kommunalbestyrelsen har ikke længere tillid til borgmesteren. Oppositionen i form af Siumut er derudover i forvejen stærkt kritiske.

Ifølge borgmesteren skyldes den aktuelle sag, at kommunen er i gang med et større oprydningsarbejde i administrationen af kommunens boligområde og i kommunens boligselskab Iserit. Det sker som en udløber af boligsagen, hvor kommunen har fået hård kritik af Kommunernes Tilsynsråd.

Sagen om de 20 millioner kroner er ifølge borgmesteren dukket op inden for de seneste par uger.

- Vi finder stadigvæk nye ting. Vi gør alt for at lovliggøre dem, siger borgmesteren, der siger videre, at lånet er en forpligtelse til at købe en boligblok.

- Jeg kan ikke sige noget om deres opfattelse

Borgmesteren beklager sagen men mener ikke, hun kan gøres personligt ansvarlig, da hun mener at være blevet fejlinformeret af tidligere direktører - herunder tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen. De to direktører har afvist beskyldningerne. Lars Møller-Sørensen mener desuden, at borgmesteren træder på deres rettigheder som tidligere ansatte.

Hvordan skal de tidligere ansatte kunne forsvare sig mod de anklager, du kommer med?

- Det, der blev forklaret for mig, var fejlinformation. Jeg kan ikke sige noget om deres egen opfattelse, men jeg skal kunne stole på de papirer, som jeg får forelagt, siger Charlotte Ludvigsen.

Tilsyns-kritik skal vendes på møde

Mødet om lånet på de 20 millioner kroner finder sted dagen før, at den samlede kommunalbestyrelse skal behandle Tilsynsrådets kritik af kommunen i den omfattende boligsag.

Tilsynsrådet har blandt andet kritiseret både borgmester og forvaltning for manglende politisk godkendelse af flere erhvervslejemål, hvor kommunen har lejet boliger af investorer og genudlejet dem med underskud til borgere.