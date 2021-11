Borgmester anklager: Jeg blev fejlinformeret

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. november 2021 - 12:46

Obs: Opdateret med oplysning om, at Charlotte Ludvigsen understreger, at hun ikke vil udtale sig om Sermitsiaq.AGs afsløring.

Sermitsiaq.AG kan i dag afsløre, at Kommuneqarfik Sermersooq har politianmeldt tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen og tidligere direktør for anlæg og miljø Hans Henrik Winther Johannsen efter mistanke om muligt mandatsvig i forbindelse med en stor millionkontrakt.

Samme dag kommer kommunen med en kommentar fra borgmester Charlotte Ludvigsen med en række hårde beskyldninger mod de to tidligere direktører i en pressemeddelelse.

Borgmesteren afviser dog, at hendes udtalelser er møntet på mistanken om muligt mandatsvig. Der er tale om en nyligt opdaget sag, hvor hun har godkendt et lån på 20 millioner kroner til Iserit, uden at oplysningerne er forelagt økonomiudvalget.

- Jeg er for nylig blevet gjort opmærksom på, at jeg har underskrevet en forpligtelse for kommunen der ikke har haft den nødvendige politiske godkendelse. Det har jeg gjort, fordi min tidligere kommunaldirektør fejlinformerede mig og handlede egenrådigt i flere sager, ofte i samarbejde med tidligere direktør for anlæg og miljø, udtaler Charlotte Ludvigsen.

Borgmesteren udtaler sig dog også generelt om rod i forvaltningen:

- Gennem det seneste halve år er der dukket flere eksempler op på fejlforvaltning og uoverensstemmelser i kommunens administration. Det er naturligvis utilstedeligt, og det skal der omgående gøres noget ved. Det har blandt andet også haft den konsekvens, at de nævnte medarbejdere er blevet meldt til politiet.

- Man ser stort på rettigheder

Begge direktører afviser borgmesterens udlægning.

- Jeg kan ikke genkende, at jeg skulle have handlet egenrådigt. Jeg kan slet ikke genkende udlægningen i den pressemeddelelse, der er udsendt af kommunen, og jeg synes, man ser stort på de rettigheder, man trods alt har som tidligere ansat, siger Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Han siger videre, at han er ikke kan kommentere yderligere på borgmesterens udtalelser, da han har tavshedspligt ifølge den fratrædelsesaftale, han indgik med kommunen.

Lignende toner kommer fra Hans Henrik Winther Johannsen :

- Jeg har forsøgt gennem alle mine år sobert at fremlægge de sager, vi har haft på over for politikerne og forsøgt at skabe den væskt i byen og kommunen, som et bredt politisk flertal har sagt vi skulle. Det er lykkedes. Derfor er jeg selvfølgelig skuffet. Jeg har ikke på noget tidpunkt gjort noget ulovligt, siger han.

Skal ikke have yderligere konsekvenser

Borgnmester Charlotte Ludvigsen skriver i pressemeddelelse, at sagen ikke bør have yderligere konsekvenser:

- Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt har haft et ønske om at holde ting skjult for kommunalbestyrelsen. Jeg tager transparens, demokrati og ordentlighed meget alvorligt.

- Derfor vil jeg også gerne beklage at disse fejl er sket, men jeg ser ikke nogen grund til at drage yderligere konsekvenser, end de ganske alvorlige konsekvenser vi allerede har truffet i Kommunalbestyrelsen, udtaler hun.