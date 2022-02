Planerne om at flytte Jern- og Metalskolen sparkes igang igen

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 14. februar 2022 - 17:46

Arbejdet med udflytning af Jern- og Metalskolen fortsætter.

Det skriver naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Peter Olsen (IA) i en pressemeddelelse.

Sidste måned efterlyste samtlige gruppeformænd i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia samt borgmester Malik Berthelsen svar på, hvad der skal ske med Jern- og Metalskolen.

I 2017 blev det nemlig besluttet at samle de tekniske uddannelser samt erhvervsuddannelser i Sisimiut. Men efter valget i april har naalakkersuisut lagt planerne lidt på is, frem til kommunalbestyrelsens forespørgsel om projektet i januar. Det har fået naalakkersuisut ud af starthullerne og nu fremgår det i en pressemeddelelse at der er taget en beslutning.

Arbejdet fortsætter

Naalakkersuisut har i starten af februar besluttet at fortsætte med arbejdet med udflytning af Jern- og Metalskolen til Sisimiut. Det oplyser de i en pressemddelelse.

- Jeg er glad for, at vi i Naalakkersuisut har besluttet at fortsætte arbejdet med etablering af en ny Jern- og Metalskole, lyder meldingen godt 14 dage efter kritikken fra kommunalbestyrelsen kom frem.

Hermed får Naalakkersuisut mulighed for at uddybe undersøgelsen af betingelserne og forudsætning, siger Peter Olsen.

Efter kommunalbestyrelsens appel om at rykke videre i planerne, kom der et åbent brev fra medarbejderne på skolen i Nuuk, som langt fra er vilde med ideen om at flytte fra hovedstaden. Men den del af problematikken er ikke behandlet i den nye pressemddelelse. Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Peter Olsen.