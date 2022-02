De ansatte vil ikke flytte

Merete Lindstrøm Onsdag, 02. februar 2022 - 17:45

Ifølge en skrivelse fra lærerne på Jern og Metalskolen i Nuuk, så er ingen af de ansatte interesserede i at flytte med til Sisimiut, hvis politikkerne gør alvor af at flytte skolen til landets næststørste by.

- Første gang det blev bragt op i medierne var omkring 1995, hvor der dengang stod i Sermitsiaq, at Jern- og Metalskolen skulle flyttes til Sisimiut. Det er nu 26 år siden den artikel udkom.

Sådan starter et brev fra de 34 ansatte på Jern- og Metalskolen i Nuuk.

LÆS OGSÅ: Hvad blev der af Jern- og Metalskolen

Skiftende udmeldingerne gør de ansatte utrygge hver gang det bliver bragt op i medierne.

- Det har været en rutsjetur for de ansatte med skolens flytning, det sætter tanker i gang, skal vi nu ud og finde nyt arbejde i Nuuk eller hvad bringer vores fremtid?

Har det godt i Nuuk

Ifølge brevet, som er underskrevet af tillidsrepræsentanten på skolen, Hanseeraq Kleeman, så har ingen af de ansatte givet udtryk for, at de vil flytte væk fra Nuuk.

-Vores liv er godt etableret i Nuuk, samlevere/ægtefælder har job i Nuuk og børn og børnebørn trives i her.

Usikkerheden koster på motivationen hos de ansatte, som håber, at løftet om en afklaring fra Naalakkersuisut bliver indfriet snarest.

Hvor er lokalpolitikerne?

Drømmescenariet for de ansatte er, at Naalakkersuisut beslutter sig at lave en ny skole i Nuuk.

- Den efterhånden 50 år gamle skole fungerer stadig, men det ville være på sin plads med en ny skole, lyder det fra de ansatte.

LÆS OGSÅ: Ny Jern- og Metalskole på tegnebrædtet

De undrer sig over, at lokalpolitikkerne ikke er ude og slå på tromme for at beholde uddannelserne og skatteindtægterne i Nuuk.

- Vi føler det ville være på sin plads at vores lokalpolitikere bakkede op om , at Jern- og Metalskolen skal blive i Nuuk. Kompetencerne som skolen kommer til at miste, er enorm i form af de lærer, der ikke vil flytte til Sisimiut.