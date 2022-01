Hvad blev der er Jern- og Metalskolen

Merete Lindstrøm Fredag, 28. januar 2022 - 07:46

I et åbent brev til naalakkersuiut opfordrer samtlige gruppeformænd i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia samt borgmester Malik Berthelsen til at fastholde planerne om at flytte Jern-og Metalskolen til Sisimiut.

Naalakkersuisut besluttede tilbage i 2017 at samle de tekniske uddannelser samt erhvervsuddannelserne i Sisimiut.

Beslutningen vækkede glæde i Qeqqata Kommunia, som begyndte at forberede sig til det store ryk ind især med fokus på planerne om at samle KTI samt Jern- og Metalskolen i Sisimiut.

- Vi var selvfølgelig glade og forhåbningsfulde, da det blev politisk besluttet, at Jern- og Metalskolen skulle flyttes til Sisimiut.

Billeder af skolen offenliggjort

I marts sidste år offentliggjorde selvstyret at arkitekterne KHR, Verkis og S&Mskulle stå for totalrådgivning af den nye skole som efter planen kommer til at koste 280 mio. kroner.

Men nu er planerne ifølge kommunen lagt på is.

-V i er skuffet over at konstatere, at Naalakkersuisut uden at fortælle offentligheden og uden yderligere begrundelse har stoppet den tidligere beslutning om flytningen, skriver kommunen i det åbne brev til Naalakkersuisut.

Planen om at flytte skolen er en del af naalakkersuisuts strategi om at opnå synergieffekt og stordriftsfordele og ikke mindst et højt fagligt studiemiljø for de uddannelsessøgende som har været i pipline siden 2013.

- Hvis Naalakkersuisut ikke ønsker at uligheden mellem kommunerne skal fortsætte, og hvis Naalakkersuisut, ligesom kommunen også tænke på den samfundsgevinst man kan få ved at samle lignende uddannelsessteder sammen, bør Naalakkersuisut vægte at samle KTI og Jern- og Metalskolen, fortsætter kommunen.

Skolen i Nuuk er forældet

Underskriverne af det åbne brev påpeger at slingrekurs i planerne ikke gavner nogen, og at Jern- og Metalskolens bygning i Nuuk under alle omstændigheder er forældet og skal erstattes med en ny bygning, på grund af at den ikke længere er tidssvarende.

- At skabe tvivl er ikke godt, derfor vil det kun være på sin plads at Naalakkersuisut snarest fremkommer med en forklaring over for befolkningen om hvorfor man har stoppet sagen og forklare hvad der fremadrettet kommer til at ske.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen (IA).

Underskrivere af brevet: