Naalakkersuisut: Endnu ingen beslutning om Jern- og Metalskolen

Mandag, 31. januar 2022 - 11:51

Politikere fra Qeqqata Kommunia har for nyligt revset Naalakkersuisut for at have syltet planerne om udflytningen af Jern- og Metalskolen fra Nuuk til Sisimiut.

- Vi er skuffet over at konstatere, at Naalakkersuisut uden at fortælle offentligheden og uden yderligere begrundelse har stoppet den tidligere beslutning om flytningen, lød det i et åbent brev til Naalakkersuisut fra gruppeformændene i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia samt borgmester Malik Berthelsen.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få et interview med naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen (IA) om sagen, men der er i stedet udsendt en pressemeddelelse.

Peter Olsen udtaler på Naalakkersuisuts hjemmeside, at han finder det vigtigt, at der bliver truffet en beslutning i sagen. Han oplyser, at der ikke blev indgået kontrakt til hovedprojektering af en nye skole på grund af valgudskrivelsen i begyndelsen af 2021.

- Fortjener afklaring

- I forbindelse med, at et nyt Naalakkersuisut tiltrådte, er vi nu forpligtede til at afklare og tage beslutning om, hvorvidt udflytning af Jern- og Metalskolen ønskes fastholdt eller om der ønskes ændringer hertil.

- Der er allerede blev lagt meget godt arbejde i dette projekt fra flere parter, herunder Qeqqata Kommunia. Og alle parter fortjener nu også at få en afklaring om dette. Derfor ser jeg selv meget frem til denne beslutning er taget, så projektet om en ny Jern- og Metalskole kan igangsættes igen, skriver naalakkersuisoq til kommunalpolitikerne.

Peter Olsen skriver, at Jern- og Metalskolen er en utrolig vigtig skole for samfundet, og at deres bygninger i dag er i forfald:

- Det kan vi ikke leve med, og derfor er det vigtigt for mig, at vi i Naalakkersuisut får taget en beslutning om Jern- og Metalskolen hurtigst muligt.