Paviasen: Borgerne har fået besked om Narsarsuaq - den lukkes for fly

Thomas Munk Veirum Torsdag, 31. marts 2022 - 07:44

Siden vedtagelsen af investeringerne i de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq i 2018 har fremtiden for lufthavnen og ikke mindst borgerne i Narsarsuaq været uvis.

Men i denne måned er der kommet en afklaring på sagen, oplyser naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA) til Sermitsiaq.AG.

I et skriftligt svar lyder det, at Naalakkersuisut har besluttet, at lufthavnen omdannes til heliport, når lufthavnen i Qaqortoq står færdig. Det har borgerne i Narsarsuaq fået at vide på et møde tidligere på måneden.

- Jeg vil gerne understrege, at Naalakkersuisut arbejder ud fra anlægsloven, som blev vedtaget i 2018. Som følge indstillingen fra den samlede kommunalbestyrelse i Kommune Kujalleq sidste år, sikrede Naalakkersuisut en historisk bred aftale i Inatsisartut om finansieringen af en ny lufthavn i Qaqortoq.

Samlet Naalakkersuisut

- Et samlet Naalakkersuisut har taget konsekvensen heraf, og har på borgermøde den 7. marts 2022 meddelt beboerne i Narsarsuaq, at fremtidens befordring af bygden kommer til at foregå via helikopterbeflyvning, skriver Mariane Paviasen og fortsætter:

- Lufthavnen i Narsarsuaq nedlægges dermed for trafik med fastvingede fly, når lufthavnen i Qaqortoq tages i brug.

Lufthavnen i Qaqortoq ventes færdig i efteråret 2025. Naalakkersuisoq siger videre, at planen for bygdens fremtid klarlægges i en genaktiveret arbejdsgruppe:

- Hvor jeg har stor tiltro til Kommune Kujalleq og Innovation South Greenland indsats i henhold til at udvikle erhvervspotentialet i bygden. Naalakkersuisut understøtter arbejdet.

Vil få store konsekvenser

Qaqortoq Lufthavn ventes klar til brug i efteråret 2025. Til den tid vil nedgraderingen af lufthavnen få store konsekvenser for Narsarsuaq - både som lufthavn og bygd.

Tidligere beregninger har anslået, at det samfundsøkonomisk giver bedst mening at nedgradere lufthavnen i Narsarsuaq til heliport, hvis man ville bygge en lufthavn i Qaqortoq.

Nedgraderingen forventes dog at vil koste størstedelen af arbejdspladserne i bygden. Beregninger fra Rambøll har anslået, at indbyggertallet i Narsarsuaq kan falde ned til omkring 21 borgere.

Epoke slutter

Med den kommende omdannelse til heliport slutter også en epoke i grønlandsk luftfartshistorie. Narsarsuaq Lufthavn blev anlagt tilbage i 1941 til 1942 af amerikanerne under Anden Verdenskrig.

Sidste sommer kunne man således fejrer 80 års fødselsdag for lufthavnen. Amerikanerne forlod lufthavnen sidst i 1950'erne, og kort efter blev den genåbnet.

Narsarsuaq har fungeret som den ene af to atlantlufthavne her i landet, dog har Kangerlussuaq været dominerende med langt de fleste passagerer og flyvninger gennem de senere år.