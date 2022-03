Hvad skal der ske med Narsarsuaq?

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 01. marts 2022 - 10:48

Konsekvenserne for Narsarsuaq ved etablering af lufthavnen i Qaqortoq skal drøftes på et borgermøde den 7. marts på Hotel Narsarsuaq. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Dialog med borgere

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut at inddrage borgerne i at finde de bedste løsninger for Narsarsuaqs fremtid. Jeg ser derfor frem til at mødes med borgerne i Narsarsuaq. Jeg håber, at vi kan få en konstruktiv dialog, så vi i fællesskab kan finde de bedst mulige løsninger, udtaler naalakkersuisoq for infrastruktur Mariane Paviasen (IA) forud for mødet.

Arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid afleverede i 2019 en rapport, som bl.a. beskriver konsekvenserne for Narsarsuaq ved den kommende lufthavn i Qaqortoq. Arbejdsgruppen har siden været sat i bero. Med vedtagelse af Finanslov for 2022 blev der tilvejebragt finansiering til den nye lufthavn og arbejdsgruppen genetableres nu formelt.

Anbefalinger og planer

Naalakkersuisut har endnu ikke taget beslutning, om Narsarsuaq skal omdannes til heliport, når lufthavnen i Qaqortoq bliver taget i brug.

Borgmester Stine Egede vil deltage i borgermødet. Derudover vil medlemmer af naalakkersuisut, Mariane Paviasen, Mimi Karlsen og Kalistat Lund være til stede.



- Arbejdsgruppen der genetableres, skal aflevere deres færdige anbefalinger og planer til politisk behandling senest d. 31. december 2023, oplyser selvstyret.