Utrygge borgere i Narsarsuaq: Vi risikerer strejke

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 09. marts 2022 - 16:01

Der har været heftig debat under et borgermødet om Narsarsuaqs fremtid mandag, hvor flere naalakkersuisut, borgmester fra Kommune Kujalleq, embedsmænd og borgere deltog.

Den tidligere lufthavnschef igennem 25 år Storch Lund, som bor i Narsarsuaq, frygter strejke blandt lufthavnspersonalet, hvis ikke Naalakkersuisut kommer de lufthavnsansatte i møde for at kompensere for utrygheden over bygdens fremtid.

Ifølge Storch Lund så har borgermødet i Narsarsuaq skabt større utryghed blandt indbyggerne. Privat foto / assi nammineq assilisaq

- Al lufttrafik i Sydgrønland kan stoppes, hvis de ansatte i Narsarsuaq stopper med at arbejde. Det har de også udtrykt under borgermødet. De sagde blandt andet, at de kunne stoppe Naalakkersuisuts rejser, hvis de ville. De ved godt, at det kan fører til fyringer, men der er ikke nogen til at erstatte dem. Det er allerede svært at ansætte nogen i dag, siger Storch Lund til Sermitsiaq.AG.

Selvom han ikke længere er lufthavnschef, så snakker han til dagligt med de lufthavnsansatte i Narsarsuaq.

- Jeg tror, vi kan risikere strejke i løbet af året, hvis ikke Naalakkersuisut agter at komme med goder for at fastholde de sidste ansatte i Narsarsuaq. De sagde blandt andet, at de vil søge andre stillinger fra i dag af, så mangel på ansatte kan blive større, siger Storch Lund.

Han fortæller blandt andet, at de ansatte kræver højere løn eller gratis husleje, hvis Naalakkersuisut gerne vil have at lufthavnsansatte bliver i Narsarsuaq det næste fem år.

Mange uopklaret sager

Storch Lund fortæller, at borgerne er blevet vrede, kede af det og mere utrygge efter Naalakkersuisuts borgermøde.

- Der blev blandt andet sagt, at beboerne kan beholde deres lejligheder her i Narsarsuaq, når lufthavnen bliver flyttet. Men hvis der ikke er arbejdspladser, hvordan kan de så betale for huslejen? Og der er blevet sagt, at lufthavnsansatte vil få tilbudt bolig i storbyen til den samme pris, men hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at det er den samme pris? Der er mange uopklarede ting, som bør drøftes ordentligt, al ansvar kan ikke ligge hos den enkelte borger i Narsarsuaq, understreger Storch Lund.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Mariane Paviassen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Mimi Karselsen, Naalakkersuisoq for Landbrug, forsyning, energi og miljø, Kalistat Lund og borgmester Stine Egede var til stede ved borgermødet.

Tilbud fra Naalakkersuisut

Alle Naalakkersuisut og borgmesteren var glade for borgermødet og takker borgerne for deres input. Mens borgerne frygter lukning af Narsarsuaq, så har Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender tiltilbud om efteruddannelse til borgerne i Narsarsuaq.

- Jeg var glad for at deltage i dag, og høre borgernes perspektiver og input. Vi har en række tilbud bl.a. i forhold til jobsøgning, opkvalificering, omskoling og efteruddannelse, som jeg håber, kan være med til løse en række af de udfordringer, som vi står overfor, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender efter borgermødet i Narsarsuaq.

Naalakkersuisut bliver nødt til at investerer

Storch Lund er i dag turistoperatør og udlejer lejligheder, sejler og ejer en cafe i Narsarsuaq. Han mener, at Naalakkersuisut ikke kan forvente, at selvstændige virksomheder kan drive bygden alene.

Underskrivning af den nye kommissorie, Narsarsuaqs fremtid genetableres Naalakkersuisut

- Hvis Naalakkersuisut forestiller sig, at selvstændige virksomheder skal drive Narsarsuaq, så tager de fejl. Jeg kan for eksempel ikke udvide min virksomhed eller ansætte flere, da bankerne ikke vil investere i området. Narsarsuaq er nok et af de bedste turistområder i Sydgrønland, men hvis Naalakkersuisut vil holde Narsarsuaq åben, så bliver de også nødt til at investerer. Det kan vi ikke komme udenom, understreger Storch Lund.

Arbejdsgruppen, Narsarsuaqs fremtid, genetableres nu og og skal senest indsende deres initiativer den 31. december 2023.

Ifølge Storch Lund, så er der ingen repræsentanter fra Narsarsuaq i arbejdsgruppen. Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur og borgmester Stine Egede står for den nye arbejdsgruppe.