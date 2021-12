Narsarsuaqs fremtid skal planlægges

Kassaaluk Kristensen Søndag, 05. december 2021 - 11:43

Kommissoriet for arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid skal fornys, og det skal sikres, at borgerne og interessenter i Narsarsuaq bliver inddraget i planlægningen.

Kommissoriet for arbejdsgruppen har tidligere diskuteret muligheden for at omdanne Narsarsuaq til en heliport, hvis Qaqortoq skulle få en lufthavn.

Det har Naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen (IA) og borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA) besluttet under et møde den 2. december. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Mødet blev holdt efter Inatsisartut har banet vejen for en ny lufthavn i Qaqortoq.

- Jeg er glad for at vi omsider kan genoptage arbejdet med at planlægge Narsarsuaqs fremtid sammen med borgerne. Der ligger allerede meget arbejde fra den tidligere arbejdsgruppe som vi kan tage udgangspunkt i og det er positivt at der til mødet med borgerne vil deltage Naalakkersuisut fra flere ressortområder, siger borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede efter et møde.

Borgermøde i januar

Naalakkersuisut og kommunen er nået frem til en enighed om, at der skal holdes et borgermøde i januar, hvor relevante Naalakkersuisut og kommunale politikere deltager.

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut at beslutningen om Narsarsuaqs fremtid bliver truffet på baggrund af reel borgerinddragelse. Nu hvor en enig kommunalbestyrelse i Kujalleq har besluttet sig for at regionens lufthavn og indfaldsport fremover skal ligge ved Qaqortoq, skal vi i fællesskab sikre en god og respektfuld dialog med de berørte borgere i Narsarsuaq, siger Naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen.