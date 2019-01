Naalakkersuisut: Ingen beslutning om Narsarsuaq som heliport

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. januar 2019 - 08:50

Naalakkersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S) afviser, at der er truffet en politisk beslutning om, at Narsarsuaq skal omdannes til heliport.

Dermed tilbageviser han den konklusion, som vi på Sermitsiaq.AG drog med udgangspunkt i kommissoriet for den arbejdsgrupp, der skal arbejde med bygdens fremtid. Her står der, at:

- Arbejdsgruppens opgave er at undersøge og vurderer konsekvenserne for bygden Narsarsuaq ved en fremtidig omdannelse til heliport.

Der er ikke nævnt andre scenarier i kommissoriet.

Men det er ikke korrekt at udlede af dette, at beslutningen om omdannelsen til en heliport er truffet, skriver Karl Frederik Danielsen (S) i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Fremtiden for lufthavnsbygderne afklares bag lukkede døre

- Arbejdsgruppen er nu gået i gang med arbejdet. Det arbejde skal danne grundlag for drøftelse og beslutning om Narsarsuaq Lufthavns fremtid. Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke som anført i Sermitsiaq.AG, er truffet en politisk beslutning endnu, skriver Karl Frederik Danielsen (S).

Tre scenarier

I stedet skal rapporten 'Tre scenarier vedrørende Narsarsuaq Lufthavns fremtid' danne grundlag for arbejdsgruppens arbejde, står der i pressemeddelelsen. Dette fremgår dog ikke af kommissoriet.

De tre scenarier i den nævnte rapport er:

Bevarelse af Narsarsuaq lufthavn som i dag, men uden hub trafik Bevarelse af Narsarsuaq lufthavn med reduceret banelængde og det vil sige en længde på 799 meter Omdannelse til en heliport

Ifølge rapporten vil bevarelsen af den nuværende længde give et samfundsøkonomisk underskud på 174 millioner kroner, bevarelsen med en 800 meter bane giver et underskud på 28 millioner kroner.

Omdannelsen til en heliport vil give et overskud på 47 millioner kroner.

Konklusionen i rapporten lyder:

- Baseret på ovenstående samlede økonomiske analyse af trafikstrukturen i Sydgrønland vil det være mest lønsomt at etablere den nye lufthavn i Qaqortoq med en 1500 meter bane og nedgradere Narsarsuaq Lufthavn til en heliport.