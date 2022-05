Partier: Sæt gang i skattereformen

Kassaaluk Kristensen Fredag, 06. maj 2022 - 11:06

Borgerne i Grønland skal beholde flere af deres egne penge i lommen, betale mindre til skat, og samtidig have et godt velfærdssamfund.

De er de generelle udtalelser fra alle Inatsisartuts partier,

Men hvordan, processen frem til en skattereform skal være og hvor hurtigt arbejdet skal gå, er straks lidt sværere.

Aftaler ligger allerede

Inuit Ataqatigiits ordfører Agathe Fontain påpeger, at der allerede foreligger aftaler mellem samarbejdspartierne i finanslovsforliget, hvor politikerne blev enige om, at der hurtigt skal ske en reform af personbeskatningen, og at der efterfølgende skal ske en reform af erhvervsbeskatningen.

IA opfordrer til, at arbejdet med skattereformen skal begyndes hurtigst muligt, men støtter ikke Jens-Frederik Nielsens forslag, som det foreligger.

- Inuit Ataqatigiit har forståelse for forslagsstilleren, men ønsker ikke at blive bundet til faste rammer. Vi opfordrer til at man straks indleder arbejdet med den kommende skattereform, lyder det fra ordfører Agathe Fontain (IA).

For at borgerne kan beholde flere af deres tjente penge, så skal der findes penge andre steder fra, der dækker landskassens tab fra skattepengene.

LÆS OGSÅ: Vittus: Dyrt at hæve personfradrag

Tidligere beregninger viser, at det vil koste landskassen omkring 37 millioner kroner årligt, hvis man forhøjer personfradraget gradvist med 8.000 kroner over fire år.

Flere penge i lommerne

Jens-Frederik Nielsen har stillet et beslutningsforslag, hvor inatsisartut skal pålægge naalakkersuisut at igangsætte et forslag om at gøre skattesystemet enklere og lette skatten. Det primære ønske er flere penge i borgernes lommer, som Atassut er enige i:

- Vi har altid kæmpet for at befolkningens lommer, ikke skal betragtes som én af landskassens konti, lyder det fra formanden for Atassut Aqqalu Jeremiassen.

LÆS OGSÅ: Asii vil bevare nuværende skattefradrag

Men glem ikke afgifterne, påpeger han:

- Vi kan ikke længere springe over nødvendigheden af at udarbejde en reform inden for beskatning, og vi kan ikke længere komme uden om nødvendigheden for at der bør ændres på afgifter m.m, siger Aqqalu Jeremiassen.

Siumut støtter naalakkersuisoq

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen, har under debatten forelagt et ændringsforslag, hvor naalakkersuisut skal pålægges til at inddrage overvejelser om en forenkling af skattesystemet og muligheder for skattesænkning i reformarbejdet.

Siumut er enig i Naalakkersuisuts forslag, men understreger, at det er vigtigt at begynde arbejdet rettidigt:

- Siumut mener, at løbende dialog omkring arbejdet med skattereformer er vigtig, da vi på den måde kan nå frem til konstruktive løsninger for at nå god økonomi for samfundet. Men det er også vigtigt, at arbejdet igangsættes hurtigt, så vi hurtigere kan efterleve borgernes ønsker og tilpasse os verdenssituationen, siger Kuno Fencker, S, i sit ordførerindlæg.

LÆS OGSÅ: Jens-Frederik Nielsen: Sænk skatten

Naleraq tilslutter sig Demokraatits forslag som det foreligger, men peger på anbefalinger fra skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger til at sænke skatten til først 37 procent og senere til 29 procent. En af Naleraqs forslag er, at man går væk fra en opdelt skatteprocent, hvor borgerne betaler skat til både kommune og landskassen, men i stedet betaler ens skat til en instans. På den måde vil administrationen omkring skattesystemet blive skæret ned og blive simplere. Forslaget er taget til efterretning af både naalakkersuisoq og de øvrige inatsisartut.

Forslaget er sendt til udvalgsarbejde og skal behandles anden og sidste gang den 25. maj.