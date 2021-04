Asii vil bevare nuværende skattefradrag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 30. april 2021 - 16:00

På den ekstraordinære samling den 3. og 7. maj skal politikerne godkende en indstilling fra den nye koalition om at fastholde de nuværende skattefradrag, der således også skal gælde næste år.

I et forelæggelsesnotat, der allerede er offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside, forklarer naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup, hvorfor man ikke vil pille ved blandt andet person- og standardfragene set i lyset af den bebudede skattereform.

Bedre levevilkår

- Naalakkersuisut vil arbejde for, at der gennemføres en reform på skatteområdet, som skal bidrage til bedre levevilkår. Dette vil skulle ske i overensstemmelse med Naalakkersuisuts målsætning om sammenhæng i de politiske beslutninger, hvorfor en sådan reform ikke vil kunne stå alene. For at kunne virke i praksis vil den således skulle koordineres med andre kommende tiltag på blandt andet det sociale område, boligområdet med videre, skriver Asii Chemnitz Narup og føjer til:

- Dette store arbejde skal have den nødvendige tid til de politiske drøftelser, ligesom det skal sikres, at der afsættes de fornødne ressourcer til det samlede reformarbejde, således dette når målet om større lighed og bedre levevilkår.

Vil ikke foregribe

- For ikke at foregribe de politiske drøftelser og tiltag, som en reform på skatteområdet vil omfatte, og henset til at de skattemæssige fradrag m.m. for 2022 skal vedtages på en samling i 1. halvår, foreslår Naalakkersuisut derfor, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2022 fastsættes uændret i forhold til 2021, lyder forklaringen i notatet.

Fradragene for 2022 kommer således til at se således ud: