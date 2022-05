Jens-Frederik Nielsen: Sænk skatten

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 05. maj 2022 - 15:13

Jens-Frederik Nielsen vil pålægge Naalakkersuisut at udarbejde et forslag til foråret 2023. Forslaget skal sikre et mere enkelt skattesystem, ”hvor det samlede skattetryk i Grønland falder” og hvor der kommer skattelettelser for borgerne, fremgår det i forslaget.

- Demokraatit ønsker et mere enkelt skattesystem. Vi ønsker, at skattetrykket falder. Og vi ønsker at borgerne kan beholde flere af de penge, som de selv har tjent, lyder det i Jens-Frederik Nielsens begrundelse for beslutningsforslaget.

Med sit beslutningsforslag efterspørger han konkrete forslag fra Naalakkersuisut i forhold til arbejdet med den skattereform, som Naalakkersiusut har nævnt i deres koalitionsaftale.

I sit svarnotat oplyser Naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen, at Naalakkersuisut vil arbejde for en flersporet skattereform, der vil tage flere år at gennemføre. Naalakkersuisut ønsker ikke at vedtage Jens-Frederik Nielsens beslutningsforslag, i sin nuværende form.

Hvem betaler

- Begrundelsen for dette er, at forslaget ikke anviser finansiering. Forslag til skattelempelser bør følges af forslag til, hvordan provenutabet skal finansieres. Det er for let at love skattelettelser, hvis man ikke samtidig fortæller landets borgere, hvor pengene skal hentes, lyder det i Naaja Nathanielsens svarnotat til beslutningsforslaget.

Sermitsiaq.AG har spurgt Jens-Frederik Nielsen om, hvor pengene skulle komme fra, så borgerne i landet kan have skattelettelser.

- Vi har tidligere sagt, at midlerne kan findes ved at mindske udgifter i den centrale administration. Udover det har skatte- og velfærdskommissionen fra 2009 flere anbefalinger, der kan lette skatten og dermed give flere penge til borgernes lommer, siger Jens-Frederik Nielsen.

Nogen af forslagene fra kommissionen omhandler ændring af rentefradrag og personfradrag.

Oplysningerne ligger klar

- Du kritiserer selv Naalakkersuisut og siger, at arbejdet med skattereform tager flere år. Men dine egne forslag kan heller ikke blive indfriet i løbet af kortere tid. Hvorfor vil du hellere komme med sådan et forslag, end arbejde med Naalakkersuisuts visioner?

- Vi har allerede flere oplysninger og analyser omkring skattesystemet og anbefalinger til reformer. Derfor ønsker Demokraatit, at arbejdet starter nu, så skattelettelser kan blive en realitet. Vi ønsker mere klarer melding om Naalakkersuisuts arbejde end en vision, derfor kommer jeg også med dette forslag, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisuts flersporet gennemførelse af skattereformen indebærer reform af personbeskatningen, reform af erhvervsbeskatningen og forenkling og digitalisering af arbejdsgange indenfor skattesystemet. Naalakkersuisoq for finanser oplyser, at der er tale om et flerårigt arbejde.