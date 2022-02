Opbakningen til René Olsen fortsætter

Merete Lindstrøm Tirsdag, 01. februar 2022 - 07:55

Den nye formand for KAK, Benjamin Kielsen, er kommet i strid modvind, efter han og bestyrelsen har valgt at fyre landstræneren René Olsen. Fyringen skete efter en dårlig placering ved Nordic Cup, hvor bestyrelsen havde stillet krav om medalje.

LÆS OGSÅ: Futsal-landsholdet: Spillerne forstår ikke opsigelsen af træneren

Argumenterne til fordel for René Olsen følger samme tråd som landsholdsspilere og tidligere formand for KAK allerede har fremsat og endnu engang får turneringsstrukturen herhjemme en hård medfart.

-Vi fra B-67 stiller os voldsomt uforstående overfor KAK’s fyring af René Jens Olsens fyring som landstræner for det grønlandske futsal landshold.

En stor kapacitet for grønlandsk futsal

Bestyrelsen hos B-67 mener, at René Jens Olsen har været en af hovedaktørerne bag opblomstringen af grønlandsk futsal.

- Ved fyringen af René Jens Olsen mister grønlandsk futsal sin største kapacitet.

Bestyrelsen påpeger ligesom tidligere formand for KAK John Thorsen der tabte formandsvalget til Benjamin Kielsen, at René er den højst uddannede træner inden for grønlandsk futsal.

LÆS OGSÅ: Landstræner-opsigelse: Krav blev ikke opfyldt

B-67 har også tidligere nydt godt af René’s evner som har ført til flere mesterskaber gennem årene.

- Sjældent har vi haft en træner som har været så vellidt og dedikeret som træner i grønlandsk fodbold og det kan man se på den massive opbakning han har fået på tværs af Grønland. Sidst men vigtigst af alt så har han sine spilleres opbakning.

Andre årsager til dårlige resultater

- Man kan tvivle om KAK overhoved har fulgt med i kampene det seneste år og om de overhovedet har en finger på pulsen i grønlandsk futsal, lyder kritikken.

Alle klubber har kæmpet voldsomt med corona i de seneste år og det er gået ud over spillernes motivation at blive præsenteret for nedlukninger, aflyste mesterskaber og manglende mål for træningen. Derfor mener bestyrelsen i B-67 at det er omsonst at bruge træneren som syndebuk.

- KAK basere fyring på manglende resultater, men hvordan kan man skabe de gode resultater hvis rammerne ikke har været til det. Manglende kampe og dermed kampform fører sjældent til store resultater.

Spillere og trænermateriale fejler intet

Klubben mener ligesom landsholdsspillerne at turneringsstrukturen er helt gal, og at den er medvirkende til de dårlige resultater.

LÆS OGSÅ: KAK står fast ved beslutning om træner-opsigelse

De påpeger at GM afholdes sent i foråret på trods af at træningen indendørs begynder i september. Man går direkte fra udendørs fodbold til den første turnering, og så kommer der en periode på 1-2 måneder, hvor man træder dødvande, da der ingen kampe er hverken for klub eller landshold.

- Så måske KAK skulle kigge indad og kigge på de rammer og betingelser de stillede landstræneren i stedet for bruge ham syndebuk. Spillermaterialet og især trænermaterialet er der nemlig ingenting i vejen med. Når alt dette er sagt, så håber vi at KAK vil revurdere deres fyring af Grønlands største og mest veluddannet futsal træner René Jens Olsen for det er i den grad et selvmål af KAK.