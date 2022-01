Landstræner-opsigelse: Krav blev ikke opfyldt

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 18. januar 2022 - 08:43

Torsdag meddelte fodboldforbundet KAK, at samarbejdet med landstræner for futsal-landsholdet René Olsen er blevet opsagt.

Formanden for forbundet, Benjamin Kielsen, forklarer over for Sermitsiaq.AG om bestyrelsens beslutning.

- Jeg har holdt møde med landstræneren før Nordic Cup-turneringen. Her stillede jeg et række krav, og et af kravene var, at holdet skulle mindst have medalje hjem til Grønland, siger Benjamin Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Sidste plads ved Nordic Cup

Da herrelandsholdet havde deltaget ved flere Nordic Cup-turneringer, havde forbundet håb om bedre resultat end de senere års resultater. Holdet sluttede som nummer fire i turneringen, som blev holdt i december.

Formanden for KAK, Benjamin Kielsen Nukappiaaluk Hansen

- Kravet om medaljer blev ikke opfyldt, desværre. Vi blev sidst i turneringen. Derfor måtte vi tage denne konsekvens, og søge efter en anden træner, oplyser Benjamin Kielsen, der samtidigt takker René Olsen for hans store arbejde for landsholdet gennem de sidste mange år.

- René Olsen har været med til udviklingen af sporten, som bestyrelsen er taknemmelig over. Vi ønsker det bedste for ham, siger han.

Benjamin Kielsen oplyser, at bestyrelsesmedlem Loke Svane ikke var med til beslutningen, da han er hjælpetræner på landsholdet.

Kan ikke gøre alle glade

Formanden for KAK siger, at bestyrelsen måtte tage ansvar, da krav om medaljer ikke blev opfyldt.

- Bestyrelsen har været skuffet over resultaterne. Men beslutningen har på ingen måder været nem. Jeg havde forventet, at der ville komme reaktioner, efter vi har truffet denne beslutning. Men som bestyrelse kan vi ikke gøre alle glade. Men bestyrelsen respekterer alles meninger, siger han.

Vil se medaljer

Den kommende træner vil blive stillet de samme krav, som René Olsen fik, fremhæver han.

- Vi vil gerne se bedre resultater, uanset hvem der bliver landstræner. Vi vil komme med vores krav, men vi forventer også, at den nye træner fremsætter egne krav, siger han, og fortsætter:

- Vores forventninger til den kommende landstræner er, at træneren skal have stor kendskab til spillerne. Og vi vil også forvente, at den kommende landstræner skal til forskellige byer for at se spillerne an. Og så skal vi hente medaljer ved Nordic Cup-turneringen, lyder det fra Benjamin Kielsen.

Hvordan spillestilen skal være, bliver op til den nye landstræner så længe resultaterne følger med, oplyser han.

Der er ikke sat dato på, hvornår den nye landstræner bliver ansat. Benjamin Kielsen siger, at forbundet snart etablerer et 'landsholdsudvalg', som skal komme med en anbefaling om, hvem der skal blive den nye træner.