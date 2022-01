KAK står fast ved beslutning om træner-opsigelse

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 21. januar 2022 - 14:20

Det grønlandske fodboldforbund KAK bør trække deres beslutning tilbage, og bringe René Olsen tilbage som landstræner for det grønlandske herrelandshold i futsal.

Det mener tidligere formand for forbundet, John Thorsen, der er utilfreds med KAK's beslutning om at opsige samarbejdet med René Olsen.

Landstræner bør komme tilbage

- René Olsen har taget træneruddannelse på det højeste niveau i Europa, har arbejdet tæt sammen med holdet gennem seneste mange år, og har været med til den store udvikling, som holdet har være igennem. Jeg er forarget over bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen må anerkende, at de havde taget fejl, og så få ham tilbage til posten, siger John Thorsen til Sermitsiaq.AG.

Han har været formand for KAK i to perioder. Først fra 2014 til 2017, dernæst fra 2017 til 2019, og stillede op til formandsvalget sidste år. Her vandt Benjamin Kielsen formandsvalget. John Thorsen understreger, at hans kritik ikke er på baggrund af hans nederlag i formandskampen, men på grund af sin kendskab til futsal-landsholdet.

KAK stålfast i beslutningen

Formanden for KAK Benjamin Kielsen siger til Sermitsiaq.AG, at de ikke vil lave om på deres beslutning.

- Den beslutning er truffet, og bestyrelsen er kommet videre. Vi har masser af ting, vi skal lave i den kommende tid, hvor vi skal planlægge op til de kommende Arctic Winter Games og Island Games. Vi vil ikke se tilbage på, hvad der er sket, nu ser vi fremad, siger han til Sermitsiaq.AG. Han oplyser, at KAK vil gå efter værtskab for Nordic Cup til 2023 i Nuuk.

Omkring kommunikationen kunne forbundet have gjort det bedre.

- Vi har lært ved denne sag om, hvordan vi ellers skulle have ageret med hensyn til kommunikationen med spillerne. Vi skulle have meddelt spillerne før nyheden kom ud. Vores konsulenter i forbundet skal holde møde med spillerne i den nærmeste fremtid det, der er sket i den seneste tid, lyder det fra Benjamin Kielsen

Udviklingsface

John Thorsen ærgrer sig over beslutningen, under især opblomstringen af futsal-landsholdet. Han fremhæver, at flere unge grønlandske spillere tiltrækker interesse fra udlandet, hvor man har set, at spillere har skiftet til Sverige.

- Og det er hovedsageligt resultatet af René Olsens arbejde. Landsholdet er stadigvæk under udvikling. Medaljerne skal nok komme i de kommende år, og holdet er nu i gang med at skabe grobund, som skal dem bringe videre i fremtiden. Vi burde ellers være taknemmelige over, at vi råder os over René Olsen som landstræner. Forbundet bør prissætte dem, der har gjort forskel for sporten, påpeger fra John Thorsen.

Derfor spørger han, om KAK skal bruge midler for at hente en ny træner fra udlandet.

- Skal man det, vil det kræve, at forbundet kan være nødsaget til at bruge mange midler. Eller vil forbundet hente en træner herfra? Gør man det, vil det betyde, at der ikke noget er værdi at tage en træneruddannelse, lyder det fra John Thorsen.

Sidste uge meddelte KAK, at forbundet havde opsagt samarbejdet med René Olsen efter holdet ikke fik medaljer ved Nordic Cup, som blev afholdt i december.