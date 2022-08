Ny forklaring fra mineselskab: Vil med glæde behandle ansøgninger til midler

Anders Rytoft Mandag, 15. august 2022 - 11:50

Greenland Ruby er kede af, hvis der er opstået misforståelser om, at kassen er lukket.

Sådan lyder det i en pressemeddelse fra Greenland Ruby.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en række artikler bragt af Sermitsiaq.AG, som har afdækket Greenland Rubys manglende indbetalinger til en kulturel og social fond.

LÆS OGSÅ: Mineselskab har brudt løfte om penge til kulturfond

En fond, der skulle være til gavn for indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat.

Nu oplyser Greenland Ruby, at de ikke har modtaget nogen ansøgninger om midler.

- Vi vil med glæde behandle ansøgninger til midlerne, hvis de lever op til formålet beskrevet i samarbejdsaftale, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Betaler ikke til fonden

Kommuneqarfik Sermersooq har ved tidligere lejlighed oplyst, at Greenland Ruby ikke har indbetalt penge til fonden.

Peter Madsen, direktør i Greenland Ruby, mener dog, at selskabet har betalt et mindre beløb til fonden - mellem 50.000 og 70.000 kroner - men har endnu ikke fremlagt dokumentation over for Sermitsiaq.AG. Ikke desto mindre er det langt fra, hvad Greenland Ruby skylder, nemlig i omegnen af halvanden million kroner.

LÆS OGSÅ: Mineselskab skylder over en million kroner: - De lokale må væbne sig med tålmodighed

Det kan derfor virke en smule uklart, hvad indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat skulle få ud af at ansøge om midler fra en fond, der ikke er blevet indbetalt penge til.

Sermitsiaq.AG har kontaktet Greenland Ruby for at blive klogere.

Venter på ansøgninger

Hvis der er sket en misforståelse, hvorfor gør Greenland Ruby først opmærksom på det nu næsten to måneder efter, at Sermitsiaq.AG talte med direktør Peter Madsen og skrev den første artikel om Greenland Rubys manglende indbetalinger?

- Det er netop fordi, der er sket en misforståelse, at svaret er kommet nu.

Hvis kassen ikke er lukket, hvor mange penge er der så i den?

- Vi afventer ansøgninger til behandling, før vi kan udbetale penge. Det står i IBA-aftalen, at der skal sendes ansøgninger til projekter, før vi kan udbetale penge. Nu er det op til Qeqertarsuatsiaat at lave en ansøgning til Greenland Ruby A/S.

LÆS OGSÅ: Borgmester og Naalakkersuisoq er utilfredse med Greenland Ruby

Vil indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat få, hvad Greenland Ruby skylder til fonden, så snart der ansøges om midlerne?

- Ja, som der står i IBA-aftalen. Vi afventer ansøgninger fra indbyggerne i bygden Qeqertarsuatsiaat. Når vi har modtaget ansøgningerne, vil disse blive behandlet.

Hvordan har Greenland Ruby tænkt sig at udbetale økonomiske midler til eventuelle ansøgninger, når der ikke er blevet indbetalt til fonden?

- Økonomisk udbetaling vil ske i takt med, at komiteen har godkendt eventuelle ansøgninger, som er vurderet efter forskrifterne i den nuværende IBA-aftale.