Mineselskab har brudt løfte om penge til kulturfond

Anders Rytoft Fredag, 15. juli 2022 - 11:51

- Den går bare ikke.

Sådan lyder det fra Peter Davidsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq for Siumut.

Udtalelsen kommer efter, at mineselskabet Greenland Ruby ikke har levet op til sine forpligtigelser, som lyder, at der årligt skal indbetales 250.000 kroner til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat, indtil minen ved Aappaluttoq afvikles.

IBA-aftalen

Tirsdag 16. juni 2014 var en historisk dag.

Det var dagen, hvor det daværende mineselskab True North Gems Greenland, selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq skrev under på en såkaldt IBA-aftale. Den skulle være til gavn for indbyggerne.

LÆS OGSÅ: Nærlæs historisk rubinmine-aftale

Ved at skrive under på den bindende aftale indvilligede True North Gems Greenland i at optimere de positive aspekter i forbindelse med rubinmineprojektet og minimere de negative.

Mineselskabet forpligtede sig blandt andet til at afsætte et fast beløb til en kulturel og social fond. Ifølge aftalen skulle True North Gems Greenland starte med at indbetale et årligt beløb på 100.000 kroner i 2014 og i 2015. I årene efter skulle beløbet stige.

Selskabet skrev under på, at de hvert år fra 2016 og frem til minens afvikling skulle indbetale 250.000 kroner. Men det er ikke sket.

Løbende underskud

Tilbage i efteråret 2016 gik mineselskabet True North Gems Greenland konkurs. Firmaet gik neden om og hjem efter konkursbegæring fra bestyrelsen. Kort tid efter blev der lavet en overdragelsesaftale mellem konkursboet og LNS Greenland, som året efter skiftede navn til Greenland Ruby.

Det er her, der går kludder i IBA-aftalen.

For selskabet overtog ikke kun rubinminen - forpligtigelserne fulgte også med. Men der er ikke blevet indbetalt et eneste beløb til den den kulturelle og sociale fond, siden Greenland Ruby overtog i 2016.

Det oplyser kommunen.

Den manglende betaling undskyldes - ifølge kommunen - med løbende underskud. Men det giver Peter Davidsen ikke meget for. Han mener, at myndighederne, herunder selvstyret og de øvrige ansvarlige har ansvaret for, at forpligtigelserne i den bindende aftale bliver fulgt op.

Bygdens historie

I en pressemeddelelse oplyser Peter Davidsen, at hvis der skal være troværdighed på de løfter, der er blevet givet, skal det sikres, at rubinminen er til gavn for lokalbefolkningen.

Fra de ældre i Qeqertarsuatsiaat har Peter Davidsen fået kendskab til bygdens historie. Han mener, at bygden har meget af give, både hvad angår religion og kultur.

Peter Davidsen kræver derfor, at der straks afsættes midler til kultur- og borgerfonden. Han advokerer for, at den viden, som de ældre i Qeqertarsuatsiaat er i besiddelse af, må sikres gennem udgivelse af en bog samt kulturelle arrangementer i bygden.

Det kræver, at Greenland Ruby udbetaler pengene til fonden.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Greenland Ruby om sagen.