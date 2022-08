Borgmester og Naalakkersuisoq er utilfredse med Greenland Ruby

Anders Rytoft Fredag, 05. august 2022 - 12:02

Det er ikke tilfredsstillende, at Greenland Ruby forsømmer sine forpligtelser i IBA-aftalen. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Avaaraq S. Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Mineselskabet skylder i omegnen af halvanden million kroner til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat. Penge, som - ifølge bygdeformand Ingvar Motzfeldt - kunne være blevet brugt på at fremme foreningsarbejdet.

LÆS OGSÅ: Mineselskab skylder over en million kroner: - De lokale må væbne sig med tålmodighed

Til spørgsmålet om, hvorvidt det skal have konsekvenser for selskabet, oplyser borgmesteren, at kommunen og Selvstyret har aftalt et dialogmøde med Greenland Ruby i slutningen af august, hvor de manglede betalinger skal drøftes.

- Jeg afventer resultatet af den dialog, før vi tager stilling til, hvordan vi vil gribe sagen an.

Der skal rettes op

Det er ikke kun borgmesteren og bygdeformanden, som er utilfredse med mineselskabets manglende udbetalinger. Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet Aqqaluaq B. Egede oplyser, at IBA-aftalen forventes at skulle genforhandles snarest.

- IBA-aftalen med Greenland Ruby var en af de første, som blev gennemført, og det har helt klart vist sig, at de forventninger vi havde fra starten af, ikke helt er blevet opfyldt.

Aqqaluaq B. Egede mener, at der skal rettes op på de forhold.

- Vi skal se fremad med en bedre og mere smidig IBA-aftale, men også en aftale, som kan overholdes af alle parter.

Selvom det er mere end 8 år siden, at IBA-aftalen blev underskrevet af Selstyret, kommunen og Greenland Ruby, så har indbyggerne ikke set skyggen af de 250.000 kroner, som mineselskabet med aftalen indvilligede i årligt at indbetale til bygden.

LÆS OGSÅ: Mineselskab har brudt løfte om penge til kulturfond

Alligevel mener Aqqaluaq B. Egede, at IBA-aftalen er et meget vigtigt instrument i forholdet mellem et mineselskab og det lokale samfund, "så der bliver så meget positiv samarbejde som muligt".

Har lært af sine fejl

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq ønsker ligesom Naalakkersuisoq at rette op på betingelserne i fremtidige aftaler.

- Det var den første IBA-aftale, der blev indgået under den nye råstoflov, så selvfølgelig var den ikke perfekt. Både kommunen og Selvstyret har selvfølgelig lært at de fejl, der blev begået, skriver Avaaraq S. Olsen:

-Jeg er sikker på, at fremtidige IBA-aftaler vil tage højde for, de ting vi har lært.

LÆS OGSÅ: Bygdebestyrelse ærgrer sig over manglende penge fra mineselskab

Borgmesteren oplyser, at hun er i løbende dialog med bygdebestyrelsen, og at hun vil sætte sagen på dagsordnerne næste gang hende og bestyrelsen mødes.

-Vi vil naturligvis også informere bygdebestyrelsen, når dialogmødet er overstået.