Bygdebestyrelse ærgrer sig over manglende penge fra mineselskab

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 28. juli 2022 - 11:55

- Vi har ikke set en eneste øre af de penge.

Sådan siger formanden for bygdebestyrelsen i Qeqertarsuaat, Ingvar Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

Ifølge IBA-aftalen mellem det daværende True North Gems Greenland, Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq, skulle borgerne i Qeqertarsuatsiaat have en indbetaling på 250.000 kroner årligt til en kultur og social fond.

LÆS OGSÅ: Mineselskab har brudt løfte om penge til kulturfond

Selskabet, der arbejder i rubinminen nu, Greenland Ruby, har ikke overholdt aftalen, og mangler at indbetale omkring 1,5 millioner kroner.

- Det er ærgerligt, at aftalen ikke er blevet overholdt. Men vi er bundet på hænder og fødder. Vi kan ikke gøre andet end at vente, til det løser sig, siger Ingvar Motzfeldt.

Meget at udvikle i bygden

Da aftalen blev indgået i 2014 var borgerne i Qeqertarsuatsiaat optimistiske. I 2014 og 2015 skulle selskabet betale 100.000 kroner årligt til en kulturel og social fond. Fra 2016 er beløbet steget til 250.000 kroner årligt, som skal betales frem til afvikling af minen.

Op til da, har borgerne været skeptiske overfor den kommende rubinmine, da de havde bange anelser om, at udenlandsk arbejdskraft vil overtage deres bosted, og at deres bygd ville blive glemt i udviklingen.

- Aftalen faldt i god jord. Og der er emange gode muligheder for at bruge pengene til at udvikle bygden og indbyggerne her, fortæller Ingvar Motzfeldt.

LÆS OGSÅ: Mineselskab skylder over en million kroner: - De lokale må væbne sig med tålmodighed

Formanden for bygdebestyrelsen fortæller, at pengene kunne bruges til at fremme foreningsarbejdet i Qeqertarsuatsiaat. Samtidig ser formanden mulighed for, at folkeskoleelever og sportsforeninger kan søge midler fra fonden, når de skal på studierejse.

- Der er mange muligheder. Men vi kan selvfølgelig ikke gøre alt det, så længe kontoen er tom, siger han.

Ingvar Motzfeldt oplyser, at bygdebestyrelsen to gange tidligere har rakt ud til tidligere borgmestre i Kommuneqarfik Sermersooq uden held. Den nye borgmester Avaaraq S. Olsen har endnu ikke haft dialog med bygdebestyrelsen. Formanden glæder sig til at møde den nye borgmester.