Mineselskab skylder over en million kroner: - De lokale må væbne sig med tålmodighed

Mineselskab skylder over en million kroner:

Anders Rytoft Fredag, 22. juli 2022 - 07:48

Greenland Ruby har i månge år haft gæld til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat.

I 2016 overtog selskabet foruden rubinminen i Qeqertarsuatsiaat en bindende samarbejdsaftale, også kaldet IBA-aftale.

Selskabet forpligtede sig med aftalen til årligt at betale 250.000 kroner til en kulturel og social fond til gavn for indbyggerne. Indbetalingen skal - ifølge aftaleteksten - ske, indtil minen afvikles.

Det er bare ikke sket.

Afviser påstande

Sermitsiaq.AG har konfronteret Peter Madsen, direktør i Greenland Ruby med de manglende betalinger. Han anerkender, at selskabet ikke lever op til sine forpligtigelser og undskylder med, at firmaet ikke har overskud.

Overskud eller ej, så skylder Greenland Ruby i omegnen af 1,5 millioner kroner til indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat.

Direktøren oplyser, at Greenland Ruby, Selvstyret og kommunen ligger i forhandlinger om at genforhandle IBA-aftalen, som - ifølge Peter Madsen - stiller for store krav.

Hvorfor forhandler I først aftalen nu?

- Det er ikke først nu. Det (forhandlingerne, red.) har ligget stille pga. corona - og så skifter kommunen og Selvstyret de ansatte ud, hurtigere end andre skifter underbukser. Vi startede med at genforhandle i 2018, tror jeg.

Sermitsiaq.AG har talt med Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret, om hvorvidt de er ved at genforhandle IBA-aftalen med Greenland Ruby. De afviser uafhængigt af hinanden, at IBA-aftalen har været til forhandling, som direktøren påstår - og slet ikke siden 2018.

Departementchefen for Råstoffer og Justistområdet, Jørgen Hammeken-Holm, oplyser, at man ikke har kunnet finde noget i arkiverne, som siger, at der har været forhandlinger i gang. Han siger til gengæld:

- De (Greenland Ruby, red.) har beklaget sig, hver gang de har skullet betale. Men det er ikke det samme som, at man har ingået en forhandling om at ændre vilkårene.

Har ikke fremlagt noget

Kommune Sermersooq oplyser, at det først i foråret 2022 er blevet aftalt, at Greenland Ruby skal komme med deres forslag til ændringer i IBA-aftalen, som parterne, herunder selskabet, kommunen og Selvstyret skal kigge på engang i efteråret.

Der er - ifølge den konstituerede erhvervschef i kommunen - tale om dialog på et indledende stadie. Det bekræfter departementschef Jørgen Hammeken-Holm.

Departementschefen tilføjer, at Greenland Ruby endnu ikke har fremlagt noget, som Selsvtyret eller kommunen kan forholde sig til.

Det vides endnu ikke, hvad Greenland Ruby konkret vil have ændret i IBA-aftalen. Peter Madsen oplyser, at han ikke ønsker at forhandle gennem medierne, da det - ifølge ham -ville virke "meget useriøst".

Han vil til gengæld gerne svare på, hvorfor Greenland Ruby - ifølge kommunen - ikke har indbetalt penge til den sociale og kulturelle fond.

Direktøren mener, at virksomheden har betalt et mindre beløb til fonden, men kan ikke huske hvor meget eller hvornår.

- Det kan jeg få min økonomimand til at undersøge for dig.

Erkender selskabets pligt

Direktøren anslår, at det drejer sig om 50.000 til 70.000 kroner. Og altså ikke tilnærmelsesvis det, der skal indbetales, men det er bedre end ingenting, mener Peter Madsen.

Han erkender, at virksomheden har pligt til at betale det fulde beløb, men kan ikke garantere, hvornår det bliver.

- Som budgetterne ser ud lige nu, så håber vi på, at vi får et månedligt overskud i slutningen af året eller i starten af næste år. Så vil vi selvfølgelig begynde at indbetale noget til fonden.

- De (indbyggerne, red.) må væbne sig med tålmodighed, det er mit bedste bud.

Sermitsiaq.AG har endnu ikke modtaget dokumentation fra Greenland Ruby om, at selskabet skulle have betalt mellem 50.000 og 70.000 kroner.