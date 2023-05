Nuuk Imeq: Kommunen vil sikre medarbejderes fremtid

Kassaaluk Kristensen Mandag, 01. maj 2023 - 10:42

Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiudvalg har torsdag på et lukket møde besluttet at godkende beslutningen om at stoppe Nuuk Imeqs produktion fra 1. januar 2024.

- Det er klart, at virksomhedslukninger i vores kommune ikke er noget vi bryder os om, og vi har derfor hele tiden argumenteret for at bevare det hidtidige retursystem, men som alle andre må vi bøje os for Inatsisartuts beslutninger, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Avaaraq Olsen (IA) i en pressemeddelelse.

Selskabet lukker på grund af den nye emballagebekendtgørelse, der åbner op for import af for eksempel dåsesodavand, som selskabet vurderer bliver svær at konkurrere med.

LÆS OGSÅ: Nuuk Imeq lukker

Nu vil kommunen arbejde for at sikre, at de omkring 50 ansatte i Nuuk Imeq kommer godt igennem afviklingen af virksomheden. Det er bestyrelsen i Nuuk Imeq, der skal beslutte hvilke fratrædelsesordninger, medarbejderne skal have, men kommunen har allerede tilbudt at hjælpe med opgaven som hovedaktør i selskabet.

- Der er tale om dygtige medarbejdere med efterspurgte kompetencer, men selv om de fleste sandsynligvis vil finde et job hurtigt, skal de tilbydes al mulig hjælp, siger borgmesteren.

Alternative indtægter skal findes

Udover at miste 50 arbejdspladser mister Kommuneqarfik Sermersooq også indtægter som medejer af Nuuk Imeq.

Nuuk Imeq landede et overskud på 52 millioner kroner i 2022. Som Nuuk Imeqs medejer modtog Kommuneqarfik Sermersooq omkring 20 millioner kroner i afkast.

LÆS OGSÅ: Nuuk Imeq lander stort million-overskud

- Det er selvfølgelig ærgerligt at miste indtægter til kommunekassen, men til alt held har vi flere år til at finde alternative indtægter, siger Avaaraq Olsen.

Uanset, om Nuuk Imeq skulle lukke eller fortsætte driften havde Kommuneqarfik Sermersooq intet valg i forhold til indtægter. Hvis Nuuk Imeq skulle fortsætte med at holde driften under den nye emballagebekendtgørelse, skulle kommunen sælge sin ejerandel, da kommunalfuldmagten ikke tillader, at kommunen driver virksomheder der konkurrerer med private, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Samme mærker sælges

Kommunen forventer, at indtægter fra Nuuk Imeq fortsætter til og med 2025, hvorefter Nuuk Imeq efter planen er helt lukket for aktiviteter.

Carlsberg har allerede oplyst, at selskabet vil sælge de samme sortiment, Carlsberg, Tuborg og Coca-Cola i dåser i det grønlandske marked. Det samme gælder Face Kondi Sport. Carlsberg uddyber til Sermitsiaq.AG, at en aftale med det endelig sortiment af drikkevarer bliver udarbejdet med detailhandelen i Grønland til efteråret.