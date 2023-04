Nuuk Imeq lukker

Kassaaluk Kristensen Fredag, 28. april 2023 - 08:42

De velkendte Faxe Kondi og andre sodavand fra Nuuk Imeq vil være fortid i 2024.

Nuuk Imeq kan ikke fortsætte produktionen af deres læskedrikke, når Naalakkersuisuts nye emballagebekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2024.

Bestyrelsen har ellers undersøgt muligheder for at fortsætte driften med den ændrede bekendtgørelse. Men bestyrelsen vurderer, at dette ikke er muligt, og dermed lukker selskabet efter 40 års virke i Grønland.

- Den primære årsag til bestyrelsens beslutning er størrelsen af det grønlandske marked, som ikke muliggør lokalproduktion i tilstrækkelig stor grad til at opretholde en rentabel drift, når der åbnes op for import af primært engangsemballage, skriver bestyrelsen i Nuuk Imeq A/S fredag morgen.

Svær konkurrence

Bestyrelsen i Nuuk Imeq oplyser i sin pressemeddelelse, at medarbejderne allerede er blevet oplyst om lukningen. Nuuk Imeq vil fortsat producere deres varer frem til udgangen af 2023, men vil afvikle sine aktiviteter, når den nye emballagebekendtgørelse træder i kraft.

Nuuk Imeq vurderer nemlig, at de ikke kan hamle op med udenlandske konkurrenter.

Hvis Nuuk Imeq skulle begynde på at producere engangsemballage udover de genpåfyldelige flasker, kan selskabet ikke se en holdbar økonomi i fremtiden.

Økonomisk og miljømæssigt uholdbar

- En omstilling af produktionen hos Nuuk Imeq til også at inkludere engangsemballage vil ikke være økonomisk holdbar, idet fragt af for eksempel tomme dåser til Nuuk for påfyldning ikke kan konkurrere med forsendelse af fyldte dåser fra produktionssteder i Danmark eller andetsteds med langt større volumen, lyder det.

Samtidig vurderer bestyrelsen, at vedtagelsen af emballagebekendtgørelsen ikke tilgodeser miljøet, da man kommer væk fra påfyldelige emballager med bekendtgørelsen.

Medarbejderne i Nuuk Imeq vil få mulighed for en længere opsigelse, da oprydning og modtagelse af de sidste emballager forventes afviklet i starten af 2024.

Selvom Nuuk Imeq lukker, vil Carlsberg fortsat sælge sine produkter i Grønland efter 1. januar 2024, oplyser selskabet.