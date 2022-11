Inatsisartut-flertal: Slut med Nuuk Imeqs faktiske monopol i 2024

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. november 2022 - 16:46

Efter årelange diskussioner har Inatsisartut fastsat en deadline for Naalakkersuisut, der får lidt mere end et år til at indføre nye regler for emballage til øl og sodavand.

Formålet er ifølge et flertal i Erhvervs- og Råstofudvalget at fjerne Nuuk Imeqs de facto monopol på markedet for øl og sodavand i Vestgrønland. Helt præcist har Inatsisartut tirsdag vedtaget følgende ordlyd:

"Naalakkersut pålægges senest 1. januar 2024 at fastsætte nye regler for emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke med henblik på at bringe Nuuk Imeqs faktiske monopol til ophør, ved overalt i landet at tillade salg af øl og sodavand på dåse, plast- og glasflaske, uanset . facon og størrelse, forudsat at disse indgår i et returpantsystem, som er godkendt af Naalakkersuisut".

- Et godt første skridt

Det er Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen, der har bragt emnet på banen i denne omgang, og selvom det vedtagne forslag adskilte sig lidt fra hans oprindelige forslag, var han tilfreds med vedtagelsen:

- Jeg er rigtig glad for, at man vil ændre situationen, og at vi har opnået enighed. Selvfølgelig kan der være udfordringer, men det er et godt første skridt, lød det fra Jens-Frederik Nielsen i forbindelse med den afsluttende behandling af forslaget.

Erhvervs- og Råstofudvalget skriver i sin betænkning, at den nuværende emballagebekendtgørelse i praksis blokerer for konkurrence til Nuuk Imeq, og det skal laves om.

Protester fra Nuuk Imeq, SIK og Sermersooq

Naleraq var imod forslaget, og partiet argumenterede blandt andet for, at monopolet skulle ophæves pr 1. januar 2023.

Nuuk Imeq har gjort indsigelse overfor forslaget til Erhverv- og Råstofudvalget i forbindelse med sagen. Nuuk Imeq forudser, at en liberalisering af markedet vil føre til en lukning af Nuuk Imeq, hvilket vil koste cirka 40 arbejdspladser på tapperiet i Nuuk. Det problem gør også fagforeningen SIK opmærksom på.

Nuuk Imeq er ejet af Royal Unibrew, Carlsberg og Kommuneqarfik Sermersooq.

Også Kommuneqarfik Sermersooq har gjort indsigelse mod forslaget, og i et brev til udvalget skriver borgmester Avaaraq Olsen blandt andet, at hun finder tidsplanen i forslaget for optimistisk, og at hun tror, at grønlandske bryggerier vil tabe på liberaliseringen af markedet for øl og sodavand.