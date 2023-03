Nuuk Imeq lander stort million-overskud

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. marts 2023 - 07:48

Tapperiet og sodavandsproducenten Nuuk Imeq har fået et overskud på 52 millioner kroner i 2022. Omsætningen lander på 213,7 mio. kr, hvilket er et fald på 5 mio. kr. i forhold til året før.

Overskuddet kommer ejerne til gavn, da 52 mio. kr. udbetales i udbytte.

Det fremgår af selskabets regnskab, som skal behandles tirsdag på et møde i økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq ejer 36,28 procent af aktiekapitalen på i alt 38 mio. kr. De to danske bryggerier Carlsberg Breweries A/S og Royal Unibrew A/S ejer hver 31,86 procent af aktiekapitalen.

Kommuneqarfik Sermersooq modtager 18,9 mio. kr. af udbyttet for sin ejerandel.

Nøgletal fra Nuuk Imeqs regnskab (artiklen fortsætter under tabellen):

Nuuk Imeq

Nuuk Imeq skriver i regnskabet, at salget af virksomhedens hovedprodukter målt på volumen faldet med samlet knap 7 procent. Fordelt med et fald i ølsalget på 11 procent og et fald i salget af sodavand på knap 3 procent.

Faldet i ølsalget skyldes blandt andet en periode i vinteren 2022 med forbud mod salg af alkoholholdige drikke:

- Nuuk Imeq anslår, at vi sammen med handelen mistede et salg svarende til ca. 700.000 øl. Dette fald udgør dog ikke alene tilbagegangen i ølsalget 2022, skriver selskabet i regnskabet.

Forventer flere prisstigninger

Flere kommuner indførte et alkoholforbud i begyndelsen af 2022 for at mindske presset på sundhedsvæsenet, der på det tidspunkt stadig stod midt i coronapandemien, og forbuddet er naturligt nok gået ud over Nuuk Imeq.

Selskabet oplyser, at man har gennemført prisstigninger i 2022 på grund af stigende omkostninger som følge af høj inflation og markedsuro som følge af krigen i Ukraine. Nuuk Imeq forventer at lave yderligere prisstigninger i 2023.

Forventningerne til resultat før skat for 2023 er ca. 40-45 mio. kr. på baggrund af en omsætning på ca. 204 mio. kr.

For 2022 er det registreret, at 98,7 procent af de distribuerede flasker er kommet retur (2021 98,2 procent.

Svært at holde på medarbejderne - formand skal fortsætte

Nuuk Imeq har gennem de senere år været genstand for debat, da selskabet har defacto monopol på grund af emballagebekendtgørelsen. Det er varslet fra politisk side, at der senest 1. januar 2024 skal træde en ny bekendtgørelse i kraft.

Den usikre fremtid gør det svært for selskabet at holde på medarbejderne, og investeringerne holdes på et minimum, fremgår det af regnskabet.

Det fremgår desuden af indstillingen til økonomiudvalget, at Kuupik V. Kleist indstilles til at fortsætte på formandsposten i selskab. Kommuneqarfik Sermersooq har ikke aktiemajoriteten men har ret til at udpege bestyrelsesformanden, der får et honorar på 120.000 kr.