NIIK: Færdiggør ordblindetest nu

Alle kræfter bør sættes ind nu, så Grønland kan få sin egen ordblindetest, lyder det fra grønlandske handicaporganisationer, der bakker op om et screeningsværktøj.

Paraplyorganisationen påpeger, at ordblindhed ikke er en sygdom, men derimod et ret så almindeligt handicap, da op mod fem til ti procent af befolkningen skønnes at have det.

- De seneste dages artikler om ordblindhed illustrerer, hvor tabubelagt det er, at have et handicap, og hvor dårlig det offentlige desværre er til at leve op til deres ansvar, siger Anders Meilvang, formand for NIIK i en pressemeddelelse.

- Det er derfor fantastisk, når en person som Aviâja Paviasen træder frem og fortæller sin historie, om det at være ordblind. Og hun er ikke bange for at kalde det, hvad det er, nemlig et handicap, lyder det fra Anders Meilvang.

Kommunens pligter

Formanden for paraplyorganisationen gør opmærksom på, at det er kommunens pligt at støtte og vejlede personer med handicap. Med rette støtte kan ordblinde få en uddannelse og dermed gøre gavn for samfundet, understreges det.

- Aviaja Paviasen fortæller, at hun ikke får den nødvendige støtte og hjælp. Det er desværre helt normalt, at personer med handicap ikke får den hjælp, de har ret til efter lovgivningen, lyder det i NIIK’s pressemeddelelse.

Anders Meilvang støtter udviklingen af et screeningsværktøj, da dette kan hjælpe ordblinde i en tidligere alder:

- Det er afgørende at læsesvage elever testes allerede i 2.-.3. klasse, og at der herefter sættes de nødvendige hjælpemidler og den nødvendige støtte til rådighed. Ligesom forældre til de børn, der bliver konstateret ordblinde, skal klædes på til at støtte deres børn, siger han.

- Det kan ikke være sådan, at personer med handicap eller deres pårørende bliver sat til at være modspillere i forhold til det offentlige, når det kommer til de rettigheder, personer med handicap allerede har i henhold til lovgivningen. Vi appellerer til de politisk ansvarlige i kommunerne, om at de må løfte det ansvar, der påhviler dem, så personer med handicap kan få en uddannelse og dermed større mulighed for at leve et liv som alle andre. Hvis kommunerne ikke kan leve op til deres ansvar, må opgaven fjernes fra dem, lyder det fra Anders Meilvang.