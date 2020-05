Ordblind: Ingen hjælp at hente

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. maj 2020 - 11:40

26-årig Aviâja Paviassen har et usynligt handicap.

Hun er ordblind. Men til trods for det, studerer hun Økonomi og Ressourcestyring i Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk, og forventer, at hun bliver færdiguddannet til næste år.

- Jeg har sværere ved at høre bestemte bogstaver i tale. Jeg har svært ved at læse svære tekster og skrive svære ord. Men det stopper mig ikke i min uddannelse, fortæller Aviâja Paviassen.

- Jeg kunne godt ønske, at der var lidt mere forståelse fra myndighedernes side. Jeg får ikke den fornødne hjælp til at klare uddannelsen, siger hun.

Uden test – ingen hjælp

I henhold til lovgivningen skal myndighederne støtte personer med handicap.

Ordblinde kan få den nødvendige støtte af myndighederne, hvis de er testet. Testen eksisterer dog ikke i Grønland.

Tilioqs nyligt udgivne analyse af borgeres henvendelser til handicaporganisationen viser, at en stor del af henvendelserne omhandler manglende støtte under skolegang eller videregående uddannelse.

- Jeg har ingen officiel diagnose. Som barn blev jeg aldrig testet, selvom tekster og udtaler var svære. Som voksen kan jeg ikke testes, for sådan en test findes ikke. Så jeg får ingen hjælp, forklarer Aviâja Paviassen.

Hun mener, at myndighederne glemmer de voksne ordblinde.

Det endte i selvhjælp

Aviâja Paviassen har igennem en stor del af sin uddannelse, først som gymnasieelev, og nu som studerende i NI, henvendt sig til de myndigheder, der har ansvaret for uddannelsen.

Det endte med, at hun ved hjælp af et legat selv købte CD-ord, da myndighederne ikke ville hjælpe hende.

CD-ord er et hjælpemiddel til ordblinde, der ved hjælp af oplæsning og kontekstbaserede ordforslag afhjælper langsom læsning og fejl i skrivning og stavning. Det giver både større frihed og selvhjulpenhed.

Aviâja Paviassen ærgrer sig stadig over, at hun nok aldrig får testen.

- At være ordblind er tabubelagt. Der bør være mulighed for test for det handicap, så vi kan få hjælp og dermed få mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Ikke at teste ordblinde er at glemme ordblinde, siger Aviâja Paviassen.