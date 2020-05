Ane Lone Bagger: Læsetest til ordblinde på vej

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. maj 2020 - 11:44

Der er flere hjælpemidler til personer, der har udfordringer med at læse og skrive.

Sådan forklarer Ane Lone Bagger til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller dog, at der endnu ikke foreligger en ordblindetest, som tager hensyn til det grønlandsk sprog og dialekter.

- Arbejdet med at udvikle et screeningsværktøj fortsætter endnu. Vores sprog er så unikt, derfor tager det lang tid at udvikle redskabet. Og vi kan ikke lige sådan konvertere dansk test til grønlandsk, da sammensætninger af ord ikke minder om hinanden, forklarer naalakkersuisoq for uddannelser, Ane Lone Bagger.

Hun forklarer samtidig, at Grønland har hentet inspiration fra Finland, da sprogenes sammensætning minder lidt om hinanden.

Arbejdet med screeningsværktøjet har været flere år undervejs:

2011: Inatsisartut pålægger Naalakkersuisut at lave en handlingsplan for ordblinde

2012: Naalakkersuisut går i gang med undersøgelser til en handlingsplan for ordblinde

2014: Arbejdet med handlingsplan stoppes pga. manglende ressourcer og redskaber samt økonomi

2015: Læsetest og materialer planlægges udarbejdet

2020: Screeningsværktøj forventes at blive færdig

- Screeningsværktøjet målretter sig til børn. Derfor er der endnu ikke test til voksne ordblinde. Samtidig vil screeningsværktøjet ikke give en diagnose, men vil give os redskaber til at gribe og hjælpe de børn, der er udfordret i at læse og skrive, fortæller Ane Lone Bagger.

Uddannelsesstyrelsen har planlagt et seminar om screeningsværktøjet i slutningen af november, hvor interessenter inden for området er inviteret.

Nok hjælp at hente

Sermitsiaq.AG har tidligere fortalt, at en ordblind selv måtte betale for hjælpemidler, da myndigheder ikke kunne give hende støtte. Hun har aldrig fået en test for ordblindhed, og har derfor ikke fået hjælp.

Naalakkersuisoq for uddannelser forklarer dog, at der er gratis hjælp at hente:

- Der er for eksempel Martha, som man kan hente gratis. Martha er et program, der kan læse tekster op, og som derfor er nyttig for ordblinde, siger hun.

- GUX i Qaqortoq har en linje for personer med handicap og andre diagnoser, så de også kan få uddannelse. Jeg er sikker på, at ordblinde får god vejledning, også i NI og andre håndværksuddannelser, understreger hun.

Der er langt igen

Hun gør dog opmærksom på, at arbejdet med at udvikle et screeningsværktøj ikke stopper til efteråret.

- Jeg erkender, at der fortsat er meget arbejde. Der er nok at tage fat på. Screeningsværktøjet testes nu, hvor vi får resultaterne til seminaret i november. Men vi fortsætter med at udvikle screeningstesten, siger Ane Lone Bagger.

Hun fortæller, at andelen af ordblinde i Grønland er lidt mindre end i Danmark, hvor op mod ti procent af befolkningen har en ordblinde-diagnose eller er udfordret med at læse og skrive.