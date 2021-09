Naaja om lufthavne: Forsinkelse af åbning er ærgerligt

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 01. september 2021 - 11:44

Kalaallit Airports meddelelte mandag, at åbningen af Nuuks internationale lufthavn er forsinket med et år. I stedet for at blive indviet i 2023, kan den først åbnes i 2024.

KAIR begrunder forsinkelserne med Covid-19-situationen i landet og nye myndighedskrav til lufthavnens udstyr og anlæggelse.

LÆS OGSÅ: Nuuk: Åbning af ny lufthavn udskydes med et år

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja H. Nathanielsen (IA) ærgrer sig over forsinkelsen.

- Det er brandærgerligt. Jeg havde gerne set, at tidsplanen var holdt, særligt at hensyn til de private erhvervsdrivende, der har investeret med håb om, at lufthavnen skulle åbne til tiden, udtaler Naaja H. Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Atlantlufthavnen i Ilulissat forsinkes et år

Også Ilulissats kommende lufthavn er forsinket med et år, og skal dermed først åbne i 2024. Naalakkersuisoq forsikrer, at forsinkelserne ikke vil medføre nogen ændringer på banelængden på Ilulissats og Nuuks lufthavne.

- Forsinkelsen vil ikke medføre ændringer i banelængde i Nuuk og Ilulissat. Det er der ingen anledning til at ændre på. KAIRs bestyrelse og direktion har oplyst, at forsinkelsen ikke vil medføre yderligere udgifter. Det er den udmelding jeg forholder mig til for nuværende, siger hun.

Spørgsmål om Qaqortoq aktuelt

Hvordan Qaqortoqs kommende lufthavn vil se ud, er stadig usikker. Naalakkersuisut skulle i august få en analyserapport om Qaqortoqs kommende lufthavn. Resultaterne på analysen skal bruges, når Naalakkersuisut sammen med Inatsisartut i dialog med offentligheden og kommunen, træffer beslutning om Qaqortoqs lufthavn.

- Jeg forventer, at undersøgelserne vil give beslutningstagerne redskaberne til at træffe den rigtige beslutning. Det er min ambition, at Inatsisartut, udvalg, kommunalbestyrelsen og offentligheden bliver inddraget og orienteret løbende, så der bliver skabt åbenhed om beslutningsgrundlaget i projektet, udtalte Naaja H. Nathanielsen i forhold til analyserne tilbage i juli.

LÆS OGSÅ: Beslutning om lufthavn i syd trækker ud

Det forventes, at analyserapporten vil blive offentliggjort i denne uge.

Dyr lufthavn

Der hhar allerede været to udbudsrunder for Qaqortoqs lufthavn. Begge gange var de indkomne tilbud dog over budgettet. Dermed skal der enten findes flere penge eller besparelser i projektet for, at lufthavnsbyggeriet kan gennemføres.