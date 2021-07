Beslutning om lufthavn i syd trækker ud

Merete Lindstrøm Onsdag, 07. juli 2021 - 11:54

For nylig meldte Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja Nathanielsen (IA), ud, at der skal tages beslutning om udbuddet af lufthavnen i Qaqortoq hurtigst muligt, for at befolkningen kan få klar besked om, hvad der skal ske.

Udmeldingen kom i forbindelse med fremlæggelse af en ny redegørelse den 25. juni om status og økonomi for de tre lufthavnsprojekter i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Naaja Nathanielsen oplyste dengang til Sermitsisaq.AG, at beslutningen ville falde i løbet af et par uger. Men nu melder Naalakersuisut ud, at beslutningen udskydes til flere analyser om projektet ligger klar.

- Det forventes, at resultaterne vil blive fremlagt løbende i august 2021. På baggrund af resultaterne vil Naalakkersuisut i samarbejde med partierne og Inatsisartut samt i dialog med offentligheden og kommunen træffe beslutning om det videre forløb, lyder det i en pressemeddelelse onsdag.

Andet udbud og stadig ingen afklaring

Udbuddet blev afsluttet i begyndelsen af året, men ifølge Sermitsiaq.AG,s oplysninger var de indkomne tilbud i denne anden udbudsrunde langt over budgettet. Dermed skal der enten findes flere penge eller besparelser i projektet for, at lufthavnsbyggeriet kan gennemføres.

Det efterlader borgerne i uvidenhed om, hvorvidt de får den længe ventede lufthavn og om banelængden bliver de lovede 1500 meter eller ej.

- Jeg har forståelse for, at ventetiden kan skabe frustration, men beder om, at tålmodigheden strækker lidt længere. Intentionen er ikke at sylte en beslutning, men at få grundlaget for at træffe den helt rigtige beslutning hurtigst muligt, udtaler Naaja Nathanielsen i forbindelse med udmeldingen om at beslutningen udskydes.

Skulle være besluttet i foråret

Kalaallit Airports har i deres årsrapporten for 2020 oplyst, at man forventer at udpege den vindende entreprenør april/maj 2021 for Qaqortoq, men så langt er processen altså endnu ikke.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen ser nu frem til yderligere analyser, før der tages beslutning om projeket.

- Jeg afventer resultaterne af de forestående undersøgelser med interesse. Jeg forventer, at undersøgelserne vil give beslutningstagerne redskaberne til at træffe den rigtige beslutning. Det er min ambition, at Inatsisartut, udvalgene, kommunalbestyrelsen og offentligheden bliver inddraget og orienteret løbende, så der bliver skabt åbenhed om beslutningsgrundlaget i projektet, lyder det fra Naaja Nathanielsen.