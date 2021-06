Qaqortoq lufthavn stadig for dyr

Merete Lindstrøm Mandag, 14. juni 2021 - 07:50

I august sidste år måtte Kalaallit Airports opgive at lande en aftale om opførelse af lufthavnsprojektet i Qaqortoq, da tilbuddene på landingsbane lå over budgetrammen.

Derfor er projektet sat i udbud endnu engang i begyndelsen af året. Selskabet oplyser i årsrapporten, at alle udbud er gennemført som optioner på grund af fortsat usikkerhed om lufthavnsprojektets gennemførelse.

Udbudsrunden sluttede i marts måned, men problemerne med at få økonomien til at hænge sammen fortsætter.

Flere udgifter hele vejen rundt

Ifølge flere kilder er det billigste tilbud på at opføre landingsbaner og terminalbygningerne på godt en milliard kroner, og det er næsten dobbelt så meget som den aftalte finansiering på omkring 570 millioner kroner i lufthavnspakken.

Det er ikke kun lufthavnen i syd, der bliver udfordret på økonomien. Tilbage i februar kom det frem, at Kalaallit Airports International er på udkig efter et lån på 900 millioner kroner til ekstra udgifter på lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat.

Da udbuddet for lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq blev annulleret, oplyste daværende bestyrelsesformand for KAIR, Johannus Egholm Hansen, at selskabets ledelse i samråd med Grønlands Selvstyre, skulle arbejde videre på at identificere mulige ændringer af projektet med henblik på at bringe omkostningerne ned, ligesom selskabet vil fortsætte dialogen med Selvstyret om tilførsel af yderligere finansiering til projektet.

Snak om kortere bane

Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger har en kortere bane i den forbindelse været diskuteret, fordi det ud over besparelser på anlæggelse af landingsbanen også kan nedsætte prisen på terminalbygningerne.

Hvis landingsbanen kortes ned fra de planlagte 1.500 meter til en længde der ikke kan håndtere internationale flyvninger men for eksempel kun Dash-8-fly, så skal terminalbygningerne kunne huse væsentligt færre passagerer, og det vil spare penge på projektet. Et estimat er 20-30 procent i besparelse samlet.

Men indtil videre er der ingen enighed om, at det skal være løsningen på de økonomiske udfordringer. Naalakkersuisut har i denne uge oplyst at de snart vil informere Inatsisartut og befolkningen om, hvor projektet står, og hvordan den økonomiske situation ser ud.

Selskabet oplyser i årsrapporten 2020, at man forventer at udpege den vindende entreprenør april/maj 2021 for Qaqortoq, men så langt er processen altså endnu ikke.