Mimi Karlsen om sundhedsvæsenet: Der skal være plads til alle

Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen, ærgrer sig over sager, hvor medarbejdere opsiges, fordi de ikke har mulighed for at indgå i den normale vagtplan med treholdsskift.

- Det er en kedelig problemstilling, hvis det er tilfældet, som vi ikke burde have, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Mimi Karlsen understreger, at sundhedsvæsenet i forvejen er presset i øjeblikket og henviser til den udmelding, der kom tidligere på måneden omkring sundhedsvæsenets kapacitet henover sommeren.

- Arbejdspresset er stort i øjeblikket på grund af rekrutteringsproblemerne, så både sundhedspersonale og sundhedsledelsen er presset.

- Jeg er ked af, hvis det er blevet til, at man fra ledelsen har måtte fyre folk fra arbejdet. Men det er sundhedsledelsen, som tager sig af personalesager og driften. Vi naalakkersuisut tager os af det politiske og at rammerne for sundhedsvæsenet er i orden.

Bør tilpasse systemet ikke omvendt

Hun understreger dog, at sundhedsvæsenet har brug for alle de varme hænder, der er til rådighed.

- Det bør være muligt, at alle, der arbejder indenfor sundhedsvæsenet, arbejder på vilkår, der passer dem hver især.

Men ifølge sundhedsledelsen er det ikke en mulighed, fordi det vil betyde, at resten af personalet så skal tage ekstra nattevagter.

Har forventninger til den nye direktør

Anna Wangenheim har tidligere påpeget, at systemet er for firkantet, og at man burde dække aften- og nattevagter, som det faste personale ikke kan tage, med vikarer udefra. Det er Mimi Karlsen sådan set enig i.

Men hun understreger igen, at den daglige drift ligger hos sundhedsledelsen, og hun er optimistisk i forhold til samarbejdet med den nye ledelse.

- Vi har lige ansat ny direktør i sundhedsledelsen, som jeg ser frem til et tæt samarbejde med. Selvom det er en svær situation nu, så ser vi også meget frem til at sundhedskommissionen skal fremlægge sit arbejde.

- Jeg ser det som et politisk ansvar, at jeg i samarbejde med den nye direktør skal løse de problemer der er, så situationer som den vi taler om her ikke opstår i fremtiden.