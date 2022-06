Sundhedsvæsenet skærer drastisk ned på aktiviteter grundet manglende personale

Merete Lindstrøm Onsdag, 15. juni 2022 - 12:47

De seneste år har problemerne med at rekruttere personale hen over sommeren været værre end normalt. Det skyldes både corona-epidemien og øget konkurrence om sundhedspersonale i norden, lyder forklaringen fra sundhedsvæsenet.

- Det er ikke unormalt, at det er svært at besætte alle stillinger i Sundhedsvæsenet i sommermånederne, men denne sommer er rekrutteringsudfordringerne større end normalt, skriver Departement for Sundhed på nanoq.gl

Sundhedsvæsenet har øget rekrutteringsindsatsen samt brugen af sundhedsfaglige medarbejdere fra vikarbureauer for at imødekomme rekrutteringsproblemerne, men alligevel har det ikke været muligt at rekruttere nok medarbejdere til at kunne opretholde aktivitetsniveauet i Sundhedsvæsenet i løbet af sommeren. Det oplyser Departement for Sundhed.

Behandling udsættes og sengepladser lukkes ned

Derfor vil en del aktiviteter på hospitaler og sundhedscentre blive nedskalleret den kommende tid. Det omfatter blandt andet: Lukning af sengepladser på DIH, patientoverflytninger, udskydelse af udredning og behandling, nedsat kirurgisk aktivitet, fødsler flyttes til Nuuk, mindre grad af udgående funktioner.

Departementet for Sundhed og Sundhedsvæsenet vil forsat arbejde intenst på at forbedre bemandingssituationen, for at sikre at færrest mulige borger bliver påvirkede af situationen. Der vil løbende være opdateringer om arbejdet.

Får konsekvenser flere steder

Donning Ingrids Hospital i Nuuk:

Lukke sengepladser.

Nedsat kirurgisk aktivitet og længere ventetider

Ændret tilgang og adgang til Sundhedsvæsenet i regionerne:

Borgerne vil i perioder blive anvist andre kontaktveje til Sundhedsvæsenet end vanligt

Flere patientoverflytninger til regionssygehuse, Nuuk og Danmark

Fødsler kan flyttes til Nuuk.

Mindre grad af udgående funktioner

De forskellige tiltag meldes ud lokalt.