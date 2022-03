Mette Frederiksen om samarbejde: Vi kan altid blive bedre

Merete Lindstrøm Onsdag, 16. marts 2022 - 11:47

Formanden for naalakkersuisut har op til Statsministerens besøg i Grønland påtalt og kritiseret, at Grønland i flere politiske sager ikke er blevet inddraget af den danske regering, og at det nyoprettede kontaktudvalg ikke har været brugt efter hensigten.

Kritikken kom efter en udmelding fra den danske regering om et nationalt kompromis om at hæve Danmarks forsvarsbudget til to procent af bnp frem mod 2033. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative, De Radikale og SF efter Ruslands invasion af Ukraine.

Mette Frederiksen svarede på kritikken under tirsdagens pressemøde i Nuuk.

- Vi har tæt dialog, og vi skal hele tiden øve os på at blive endnu bedre. Det er faktisk ret nyt at Grønland og Danmark har så tæt et samarbejde på udenrigs og sikkerhedspolitikken, så der kan opstå nogle fejl hen ad vejen og nogle bump på vejen, og der må vi blive endnu bedre.

Nogle ting angår kun Danmark

I forhold til det nationale kompromis om at øge forsvarsbudgettet var statsministeren dog ret klar i spyttet.

- Det er et nationalt kompromis i Danmark. Ændring af den danske budgetlov og en afskaffelse af forsvarsforbeholder et meget dansk anliggende.

Statsministeren understreger, at Grønland vil blive inddraget, når processen fortsætter.

- Det er klart, at når vi begynder at diskutere forsvarsforlig, så er det noget, der potentielt kan berøre hele rigsfællesskabet og der har vi nu endelig fået etableret en stærk institution i regi af kontaktudvalget, siger statsministeren.

En anden sag, hvor der har været krydset klinger er omkring sidste års beslutning om en Arktisk kapacitetpakke på 1,5 milliarder kroner.

Skal også blive enige om kapacitetspakke

Meldingen fra Danmark var, at aftalen skal styrke Forsvaret i Arktis og Nordatlanten med højteknologiske kapaciteter til overvågning og mere tilstedeværelse samt en ny forsvarsuddannelse i Grønland til gavn for hele rigsfællesskabet. Men den ide var daværende naalakkersuisoq for udlandsanliggender Pele Broberg (N), ikke så vild med.

Han understregede dengang, at Grønland ikke nødvendigvis er interesseret i droner, forsvarsuddannelse eller dansk militær tilstedeværelse i landet.

Under tirsdagens pressemøde blev der også spurgt ind til om Danmark og Grønland overhovedet kan finde fælles fodslag omkring forsvar og kapacitetspakke. Statsministeren påpegede her at Ukraine-konflikten har ændret situationen markant.

Verden er en anden i dag

- Der er forskel på at lave et forsvarsforlig og en tillægsaftale på arktisk før der var krig på vores eget kontinent og så den situation, vi er i nu, hvor alle bliver nødt til at se verden med fornyede briller. Det er en anden sikkerhedspolitisk analyse, der ligger til grund for det kommende forsvarsforlig.

Både statsministeren og Múte B. Egede udtrykte optimisme i forhold til den kommende dialog.

- Selvfølgelig kan der være nogle uenigheder om, hvad det er for nogle kapaciteter der er de mest relevante, men jeg er ret fortrøstningsfuld omkring at vi kan finde et kompromis til den tid, sluttede Mette Frederiksen.

- Dialogen er fint i gang og vi skal nok finde en løsning det grønlandske parlament kan stå bag, sagde Múte B. Egede.