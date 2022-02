Ekspert: Regeringen skyder sig selv i foden

Redaktion Lørdag, 12. februar 2022 - 13:13

Når den danske regering går ud med en ny udenrigs-og sikkerhedspolitisk strategi, hvori det fremgår, at man inden for Rigsfællesskabet ønsker et ”samarbejde baseret på ligeværd, respekt, tillid og gensidig inddragelse”, så skulle man tro, at både Grønland og Færøerne var både inddraget og orienteret forud for offentliggørelsen af strategien.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det var dog ikke tilfældet. Ifølge formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, fik de først tilsendt strategien samme dag, som den blev offentliggjort, og de har heller ikke deltaget i udarbejdelsen af strategien.

”Grønland har derfor ikke med-ejerskab” og er ”heller ikke medforfatter til strategien”, lyder det fra Múte B. Egede.

Overkørt og ikke inkluderet

På Ilisimatusarfiks nye center for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Nasiffik, undrer det centerleder Rasmus Leander Nielsen, hvor stejl læringskurven er for den danske regering i sager om rigsfællesskabet.

