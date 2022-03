Múte med bredside til regeringen: Vi accepterer ikke manglende involvering

Merete Lindstrøm Mandag, 07. marts 2022 - 15:01

Den danske regering har søndag meldt ud at Danmark hvert år fra 2024 skal bruge flere penge på forsvarsudgifter, indtil udgifterne i 2033 når to procent af bruttonationalproduktet (bnp) i Danmark.

Derudover bliver der fundet syv milliarder kroner til at håndtere den nuværende sikkerhedssituation. Penge fordeles med 3,5 milliarder i 2022 og 2023.

LÆS OGSÅ: Danmark vil bruge milliarder på at nå Nato-målsætning

Men det er ikke en beslutning som Naalakkersuisut har været involveret i og det er ikke i orden mener formanden for naalakkersuisut, Múte B. Egede(IA).

Kender ikke betydningen for Grønland

I en pressemeddelelse mandag eftermiddag skriver formanden, at Naalakkersuisut ikke accepterer manglende involvering og at naalakkersuisut af gode grunde ikke ved, hvad beslutningen betyder her i landet.

- Konsekvenserne for Grønland er dermed heller ikke kendte og det er endnu ikke klart for Naalakkersuisut om Arktis og Grønland har været drøftet af de danske partier, skriver han.

Det bliver et emne på det kommende møde mellem statsminister Mette Frederiksen og Múte B. Egede.

- Jeg vil tage dette forhold op under mit møde med den danske statsminister. Naalakkersuisuts holdning er fortsat klart, at Grønland skal inddrages i forhold vedr. Arktis og at en tæt dialog er nødvendig på områder der fortsat er under dansk ansvarsområde.

Udvalg er ikke benyttet som planlagt

Den manglende involvering går direkte imod den fælles linje der er lagt for samarbejdet i Rigsfællesskabet mener formanden.

- Vi blev sidste år enige om at etablere et fælles kontaktudvalg, netop for at undgå for sen eller mangelfuld inddragelse af Naalakkersuisut. Det er mit ønske at kontaktudvalget prioriteres og arbejdet påbegyndes set i lyset af de seneste udviklinger, siger Múte Bourup Egede.

Folketingsmedlem for IA, Aaja Chemnitz Larsen, er heller ikke orienteret, oplyser hendes fungerende Sekretariatschef, Naja Carina Stenholdt til Sermitsiaq.AG.

Siumuts folketingsmedlem Aki Matilda Høegh-Dam er derimod blevet orienteret om beslutningen ved et gruppemøde med Socialdemokraterne søndag, oplyser politisk rådgiver Rosa Thorsen til Sermitsiaq.AG.