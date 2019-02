Martha Abelsen: Voksne skal påtage sig voksenansvaret

Walter Turnowsky Tirsdag, 19. februar 2019 - 15:22

For at bekæmpe misbrug af hash og druk blandt unge skal forebyggelse og behandling tænkes sammen i en helhedsplan. Det er de centrale tanker bag en indsats for børn og unge med misbrugsproblemer, som Naalakkersuisut har sendt i høring.

Hvis det skal lykkes, er det helt centralt, at forældrene kommer på banen, siger naalakkersuisoq for sundhed of sociale anliggender, Martha Abelsen (S).

- Vi er alt for gode til at tro, at vi kan ansætte en forebyggelseskonsulent, og så skal han nok løse problemet. Men det må være slut med, at man sidder og venter på, at der kommer noget dumpende fra oven og ordner det hele, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Unge vil have undervisning til forældre

Departementet har netop gennemført en undersøgelse blandt skolebørn, hvor man blandt andet har drøftet forebyggelse. En af tilbagemeldingerne fra de unge var, at forældrene ofte ikke er gode nok til på eget initiativ at drøfte svære emner, som misbrug og overgreb med deres børn

- De unge sagde, at det er udmærket, at de bliver undervist i forebyggelse; men sagde samtidigt, at vi bør undervise forældrene i det.

- Jeg syntes, det er meget tankevækkende, når de unge selv siger sådan noget, fastslår Martha Abelsen (S).

Hun siger, at hun er opmærksom på, at langt fra alle forældre på nuværende tidspunkt er i stand til at leve op til deres ansvar. Men i stedet for mere af det samme, foreslår hun, at man gentænker hele systemet.

- Vi skal til at få folk til at tænke: Hvad skal der til for, at jeg kan komme videre? Voksne må ganske enkelt påtage sig deres voksenansvar.

Hele familien i fokus

For at nå det mål skal indsatsen fremover ikke alene målrettes barnet, men hele barnets bagland i form af familie, skole og institutioner. I stedet for fem forskellige sagsbehandlere skal man se på hele familien som en enhed.

- Den offentlige hjælp må i højere grad fokusere på, hvordan vi hjælper forældre med at blive bedre forældre. Vi har familiecentre i alle byer, og hvis vi gentænker dem, kan de blive kraftcentre for sådan en indsats.

I det hele taget, mener Martha Abelsen, at man i højere grad bør se på, hvilke ressourcer der er tilstede, i stedet for at man kopierer løsninger og modeller fra Danmark, Island eller andre lande.

- Der er forskel på, hvilke kræfter der er tilstede, alt efter om man befinder sig i Nuuk, Kangaatsiaq, Qaqortoq eller et fjerde sted. Vi må tage udgangspunkt i, hvad vi har, der kan bidrage til at løse problemerne.

- Kernen må være, at det er familiens ansvar, og så må det offentliges rolle være,at bidrage med det, der mangler for, at de kan løse opgaven.

Martha Abelsen mener, at man på den måde kan udvikle en specifik grønlandsk model, der tager højde for de små samfund og familiestrukturerne.

- Herefter er det naturligvis vigtigt, at vi løbende ser på, hvordan vi kan gøre det bedre.

- Det er ikke farligt at lære af sine fejl.