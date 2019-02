Op mod 1.800 unge kan have et misbrug af rusmidler

Walter Turnowsky Torsdag, 14. februar 2019 - 14:35

Sundhedsdepartementet skønner, at mindst 711 unge mellem 15 og 24 år har et så stort misbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, at de har behov for behandling. Tallet kan dog være så som 1.792, hvis man tager det højeste skøn.

Tallene fremgår af et forslag til en indsatsplan for børn og unge med rusmiddel- og spilproblemer, som Naalakkersuisut har sendt til høring.

Der er ingen præcise tal for, hvor mange unge, der har behov en misbrugsbehandling, så derfor har sundhedsdepartementet forsøgt at skønne, hvor mange, der er tale om.

Minimumstallet på de 711 kommer man frem til, hvis man antager at den samme andel af grønlandske unge har et misbrugsproblem, som danske unge har.

Risikofaktorer

Af indsatsplanen fremgår det dog samtidigt, at grønlandske børn og unge i langt højere grad udsættes for risikofaktorer, som kan medvirke til at unge udvikler et misbrug. Disse faktorer er blandt andet vold fra forældrene, misbrugsproblemer i hjemmet, fattigdom og seksuelle ovegreb. Disse i alt ti risikofaktorer optræder næsten fire gange så hyppigt i Grønland som i Danmark.

Beregning af maksimumskønnet Maksimumskønnet er beregent ud fra, hvor mange børn, der er udsat for nogle af de ti risikfaktorer.

Her er antagelsen, at to ud af tre unge udsat for risikofaktorer har et behandlingskrævende misbrug eller vil udvikle et.



Tager man højde for disse faktorer så lander man på det maksimumskønnet på de 1.792 (se faktaboks). Departementet antager, at tallet ligger et sted ind i mellem de to tal.

Som det er i dag, findes der ingen misbrugsbehandling, der er målrettet unge. Alligevel blev i alt 188 henvist til behandling i 2016 og 2017. Det svarer til mellem 10 og 26 procent af de unge, der har behov for behandling.

Med den nye indsats skal der skabes behandlingstilbud, der er direkte målrettet unge.