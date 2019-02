Store problemer med rusmidler blandt unge over hele landet

Walter Turnowsky Fredag, 15. februar 2019 - 08:26

Over hele landet er mennesker, der er i kontakt med unge, bekymret over misbruget af hash og alkohol. Det fremgår af et forslag til en indsatsplan for unge med problemer med rusmidler og spil, som netop er blevet sendt i høring.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har man interviewet 35 repræsentanter fra blandt andet skoler, uddannelsesinstitutioner, familiecentre, Majoriaq, sundhedssektoren og kommunale myndigheder fordelt over de største byer i landets kommuner.

- Informanter fra samtlige kommuner vurderede rusmiddelproblemet som værende et stort lokalt problem i målgruppen og de fleste angav et stort lokalt behandlingsbehov, hedder det i planen.

Og det er især udbredelsen af hash blandt de unge mellem 15 og 24 år, der vækker bekymring.

- Generelt blev hash opfattet som værende særligt problematisk. En informant fortalte for eksempel om et mærkbart uroligt skifte i stemningen blandt de unge i byen, når markedet var tømt for hash. Fra flere kommuner, blev der rapporteret om åbenlys hashhandel og mange interviewpersoner kunne udpege de lokale steder, hvor salg og brug af rusmidler åbenlyst foregik.

- Hash blev opfattet som et problem i alle aldersgrupper og sociale lag, men nogle informanter rapporterede, at hashproblemet var størst blandt unge mænd med lav socioøkonomisk status og andre samtidige problemer.

Social arv

I langt de fleste tilfælde er misbruget ikke det eneste problem, som de unge kæmper med. Det ser snarere ud til at være et symptom på dybereliggende problemer, lyder erfaringerne fra kommunerne.

- I denne sammenhæng, nævntes særligt omsorgssvigt, fraværende forældre og andre rusmiddelbrugere i hjemmet som væsentlige faktorer, der syntes at gå igen blandt rusmiddelbrugende unge.

Når livet bliver særlig svært, vil nogle unge gribe til rusmidler.

- Informanter så ofte, at unge så anvendte rusmidler som en form for selvmedicinering til at nedregulere ubehaget ved en vanskelig livssituation, hedder det videre i planen.

Planen skal føre til en indsats målrettet unge til forebyggelse og behandling af misbrug.