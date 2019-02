Druk og hash: Nu kommer behandlingen målrettet unge

Walter Turnowsky Torsdag, 14. februar 2019 - 15:47

Et sted mellem 700 og 1.800 unge mellem 15 og 24 har et misbrug af rusmidler, som er så stort at de har behov for behandling. Det skønner sundhedsdepartementet.

Ikke desto mindre findes der til dato ingen behandling, der er direkte målrettet de unge. Men det skal en ny plan, der netop er sendt i høring, lave om på.

Bliver planen til virkelighed skal der etableres behandlingssteder i fem byer. Disse bliver del af det eksisterende Allorfik.

- Ved at etablere behandlingscentre i hver af de fem kommuners største by vil centrene dække 60,5 % af unge i aldersgruppen 15-25 år, de store uddannelsesbyer og de fleste byer med døgninstitutioner for børn og unge, hedder det i forslaget til planen.

Dette suppleres med tilbud til de mindre bosteder.

- Ved behov for behandling gives som udgangspunkt samme behandling som på behandlingscentrene, men over nettet kombineres denne med kortvarige intensive forløb med daglige behandlinger lokalt i perioder, lyder forslaget.

Sammenhængende indsats

Behandlingen skal imidlertid ikke stå alene. Tværtimod er det målet at få fat i de unge i tide, så misbruget i videst muligt omfang bliver forebygget. Dette skal planlægges på en sådan måde, at der er en glidende overgag fra det rent forebyggende arbejde, til en indsats ved begyndende problemer og til en egentlig behandling.

Den kæde af indsatser ser ifølge forslaget således ud:

Generel forebyggelse

Specifik forebyggelse

Tilbud til børn og unge, der er ved at udvikle et rusmiddelproblem

Ambulant behandlingstilbud

Dagbehandling

Behandlingstilbud og samtidig miljøterapeutisk indsats

Herudover skal der etableres indsatser omkring: