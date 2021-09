Lovforslag: Revisionsudvalg skal kunne indhente dokumenter

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 10. september 2021 - 14:19

Hans Enoksen har fået nok af naalakkersuisuts mulighed for ikke, at udlevere relevante oplysninger, når der sker juridisk kritiske ting i naalakkersuisut. I et lovforslag vil han sikre, at Inatsisartuts revisionsudvalg kan få relevante dokumenter fra Naalakkersuisut til enhver tid.

- Enhver usikkerhed omkring Revisionsudvalgets kompetence og adgang til oplysninger og materiale er stærkt uhensigtsmæssig, såvel af hensyn til den kontrol-opgave, som udvalget varetager, som af hensyn til et velfungerende samspil mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut, begrunder Formanden for Inatsisartut sit lovforslag.

Naalakkersuisut bestilte en advokatundersøgelse omkring Kim Kielsens habilitetsspørgsmål, da han var med til at forhøje stenbiderkvoten 2020, samtidig med at udlåne sin båd til en kammerat, hvor han fik penge ud af det. Samtidig kunne revisionsudvalget eller andre Inatsisartut-medlemmer ikke få dokumenter fra formandskabet omkring stenbidersagen.

Ingen anmodning om at hente materielle

Revisionsudvalget skal kunne behandle alle relevante undersøgelser, som har en interesse for landets økonomi.

Dette skal ske ved at ændre loven om Revisionsudvalgets opgaver.

- At udvalget herudover til enhver tid kan iværksætte eller behandle ikke blot forvaltningsrevisions undersøgelser, men også juridisk-kritiske revisionsundersøgelse, lyder tydeliggørelsen af lovforslaget.

Udover, at udvalget skal kunne have adgang til juridisk-kritiske undersøgelser, så skal udvalget ikke anmode om dokumenter til Naalakkersuisut for at undersøge sager.

Lettere adgang til dokumenter

- At udvalgets adgang til at indhente materiale uden at skulle anmode den af Inatsisartut antagne revisor herom gælder i forhold til såvel udvalgets årlige gennemgang af Landskassens regnskaber og revisionens bemærkninger hertil, som i forhold til forvaltningsrevisions undersøgelser og juridisk-kritiske revisionsundersøgelser, som udvalget iværksætter eller behandler.

For at sikre at stenbidersagen ikke gentager sig, så skal Inatsisartut og Naalakkersuisut fastsætte revisionsudvalgets gennemgang af landskassensregnskaber og bemærkninger til Naalakkersuisut.

Lovforslaget bliver første behandling den 30. september og vil blive færdig behandlet den 27. oktober.