Stenbidersagen: Endnu et udvalg får skærpet tavshedspligt

Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. oktober 2020 - 11:47

Tirsdag fortsætter forespørgselsdebatten om stenbidersagen i Inatsisartut. Det sker efter at Naalakkersuisut torsdag efter mange timers debat blev pålagt at udlevere alle relevante dokumenter i sagen til udvalgene.

I sagen om Kim Kielsen rolle ved forøgelse af stenbider og udlejning af sit fartøj til en erhvervsfisker, har der været kritik af Naalakkersuisuts manglende vilje til at udlevere relevante dokumenter i sagen til Inatsisartuts udvalg.

Torsdag i sidste uge fastslog Formandskabet for Inatsisartut, at forretningsordenen er klar, og at Naalakkersuisut skal udlevere materialet til de relevante udvalg.

Vil have oplysningerne på bordet inden debatten fortsætter

De omtalte dokumenter, som udvalgene tidligere ikke har fået adgang til, omhandler blandt andet korrespondance mellem Kim Kielsens advokat og Selvstyret samt præciserende oplysninger om, hvilke indtægter Kielsen har haft under udlejning af sin båd.

Under debatten torsdag fremsatte oppositionen mistillidsvotum mod Kim Kielsen på grund af Revisionsudvalgets skarpe kritik af formanden og modviljen til at udleverer oplysninger i sagen. Mistillidsdagsorden blev afværget med stemmerne 13-14. To Siumut medlemmer undlod at stemme.

Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet begyndte torsdagens møde med sit ordførerindlæg.

Herefter bad hun om, at alle medlemmer af Inatsisartut får adgang til de nye dokumenter for at kunne behandle sagen ordentligt på et oplyst grundlag.

Men de nye oplysninger, der skal deles med udvalgene kommer ikke alle Inatsisartutmedlemmer for øje.

Skærpet tavshedspligt forhindrer adgang til dokumenter

Det gjorde Formand for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt klart. Hun påpegede, at udvalgene arbejder under den såkaldte skærpede tavshedspligt i denne sag, hvorfor dokumenterne ikke er tilgængelige for resten af Inatsisartut.

Fangst og Fiskeriudvalget har siden torsdag fået udleveret nye dokumenter i sagen, men da Sermitsiaq.AG, forsøger at få en kommentar fra næsteformanden i udvalget, Aqqalu B. Egede, tirsdag, oplyser han, at udvalget som noget nyt er blevet pålagt den skærpede tavshedspligt, som ellers kun plejer at omfatte Revisionsudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg.

Tillie Martinussen bad om pause og Vivian Motzfeldt acceptererede. Hun oplyste, at formandskabet vil holde møde i pausen og at mødet genoptages 11.45