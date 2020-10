Jurist: Loven er brudt i stenbidersagen

Merete Lindstrøm Fredag, 16. oktober 2020 - 11:48

Politikerne er tydeligvis uenige om fup og fakta i stenbidersagen, og i det hele taget er det svært at finde faktuelle begrundelser for noget som helst i det morads af argumenter og beskyldninger, der fløj gennem luften under debatten torsdag i sidste uge og fortsættelsen tirsdag i denne.

Et af de helt centrale spørgsmål er: Har formanden for Naalakkersuisut brudt nogle regler i sagen om stenbiderkvoterforhøjelse og udlejning af sin båd til en ven i fiskeriet?

Sermitsiaq.AG har talt med en jurist om sagen.

Landstingsloven om sagsbehandling Kapitel 2. Inhabilitet § 3. Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald […],

2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald […],

3) […],

4) […],, eller

5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag

NEJ Kim Kielsen var ifølge advokatfirmaet Poul Schmidts vurdering ikke inhabil i sagen. Dermed har han ikke overtrådt Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning § 3.

Kielsen har overtrådt § 6

Til gengæld vurderer advokatfirmaet Poul Schmidt, at Formanden har overtrådt en anden bestemmelse i Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, nemlig § 6.

Når der foreligger omstændigheder, herunder personlige interesser, som gør, er der kan rejses spørgsmål om mulig inhabilitet, har man pligt til på forhånd at orientere om disse omstændigheder - med mindre det fremstår helt utvivlsomt, at man ikke er inhabil.

Det har Kim Kielsen ikke gjort. Han skulle have orienteret Naalakkersuisut om udlejningen af hans fartøj, og derefter ville det være op til de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut at vurdere, om han var inhabil.

Revisionsudvalget har skarpt kritiseret dette. Den skarpe kritik skal blandt andet ses i lyset af, at Revisionsudvalget i en revisionsundersøgelse fra 2015 vedrørende makrelkvoter har opfordret Naalakkersuisut til at skærpe opmærksomheden omkring habilitetsspørgsmål.

Manglende udlevering af materiale

Selv om Kim Kielsen ikke var inhabil i sagen, har han altså overtrådt en lovbestemmelse. Det betyder dog ikke, at han har begået noget kriminelt. Det er ikke noget, som man kan blive dømt eller pålagt en bøde for.

Landstingsloven om sagsbehandling Kapitel 2. Inhabilitet § 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte indenfor myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jf. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.

Revisionsudvalget kritiserer i sin beretning yderligere, at Naalakkersuisut ikke har villet udlevere kopi af korrespondancen mellem advokatfirmaet Poul Schmidt og Formandens Departement.

Der har undervejs været uenighed om, hvorvidt Naalakkersuisut var berettiget til at afslå at udlevere materiale til Revisionsudvalget.

Men under torsdagens debat slog formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt fast, at oplysningerne skulle udleveres til udvalgene, idet hun mener, at forretningsordenen er klar på området.

Naalakkersuisut har efterfølgende udleveret korrespondancen mellem Formandens Departement og advokatfirmaet Poul Schmidt til Revisionsudvalget.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut skal udlevere al materiale til udvalg

Og så er der sagen om manglende erhvervsgodkendelse hos søfartsstyrelsen af det fartøj, som Kim Kielsen har lejet ud til en erhvervsfisker. Men det har ikke været behandlet af advokatfirmaet Poul Schmidt eller Revisionsudvalget.