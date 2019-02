Løkke har sikret sig en nødbremse

Walter Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 15:58

Aftalesættet om den danske stats medejerskab af Kalaallit Airports International bygger på et 'balanceret ligeværd', mener regeringen og Naalakkersuisut. Det fremgår af den aftale, som Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen indgik i dag.

Dette skal forstås på den måde, at Naalakkersuisut som flertalsaktionær styrer projektet, men den danske regering har sikret sig en slags nødbremse. For selvom Lars Løkke Rasmussen ser det her som en slags investering i Rigsfællesskabet, så skal investeringen stadig tjene sig ind igen.

- Det er Grønland, der skal træffe beslutninger, det er Grønland, der skal udvikles, men jeg har selvfølgelig et ansvar for at sikre, at vi som mindretalsaktionær har mulighed for at råbe vagt i gevær, hvis et eller andet udvikler sig på en måde, hvor vi tænker, her bliver vores investering bragt i fare, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

-Vi hopper med ombord

Den danske stat investerer 700 millioner kroner i lufthavnsprojektet. For de penge køber staten 33,3 procent af aktierne i Kalaallit Airports International, som er datterselskab af Kalaallit Airports, der skal bygge og drive lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

- Det er vigtigt for mig at se det her som en Grønlands-investering. Det er et grønlandsk initiativ, det er grønlandsk infrastruktur, det er de grønlandske myndigheder, der sidder på forsædet. Men vi hopper med ombord - og med en relativ betydelig ejerandel, og det betyder jo også, at det er ret mange danske skattekroner vi putter ind. Og derfor skal vi selvfølgelig også beskytte denne investering, siger Lars Løkke Rasmussen.

Parterne vil ikke på nuværende tidspunkt fortælle, præcist hvilke rettigheder Danmark har sikret sig for de 700 millioner kroner.

Danmark kan ikke smides ud af Kalaallit Airports

På et punkt vil Lars Løkke Rasmussen dog løfte sløret. Nemlig i det tilfælde, at Naalakkersuisut på et tidspunkt mener, at Danmark ikke længere skal være medejer af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk.

- Hvis der kommer et grønlandsk ønske om at komme fri af den danske medinvestering, så skal vi selvfølgelig forhandle det.

- For vi kan selvfølgelig ikke have en situation, hvor vi sætter danske skattekroner ind i en kritisk fase og løber en stor risiko, og i samme splitsekund, hvor det så vender og udvikler sig positivt, så kan man bare sætte os ud igen.