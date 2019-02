Lufthavne: Forhandlinger med knaster

Walter Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 12:38

Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen har under hele forløbet om de danske investeringer i de grønlandske lufthavne bestræbt sig på at signalere enighed.

Det gjaldt både, da planerne oprindeligt blev præsenteret efter rigsmødet på Færøerne i juni sidste år, da den oprindelige aftale blev underskrevet i Nuuk i september og efter tillægsaftalen blev underskrevet i dag.

Alligevel tog det omkring et halvt år at forhandle betingelserne for ejeraftalen på plads.

- Man kan mene, at perioden fra september til nu har været lang. Men jeg vil sige, at en så omfattende aftale kræver et grundigt arbejde. Ejerforhold og andre ting, der bliver berørt, er nogle af de emner i den, siger Kim Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Men den lange tid skyldes også, at parterne så ikke har været enige om, hvilke præcis rettigheder den danske stat skal have, som mindretalsaktionær i Kalaallit Airports International.

- Der har selvfølgelig været knaster undervejs, og det er blevet løst hen ad vejen, siger Kim Kielsen.

Nu hvor knasterne er høvlet af, glæder Kim Kielsen sig til at præsentere aftalen for finans- og skatteudvalget.

- Jeg kan sige, at jeg godt kan genkende formålet fra den 10. september i aftalen fra i dag. En aftale om infrastruktur der er til gavn for vores land og samfund. Det er det vigtige, jeg vil sige om.

Da aftalen i september blev indgået i Nuuk, skete det til lyden af højlydte protester. Også efterfølgende har der været kritik af aftalen.

- Der er selvfølgelig nogle kritikere og tilhængere, men jeg kan fortælle, at den er vedtaget af flertallet i Inatsisartut. Derfra har vi arbejdet videre med sagen, siger Kim Kielsen.