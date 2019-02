Dokumentation: Her er lufthavnsaftalen

Walter Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 11:44

I dag indgik Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen en aftale statens engagement i de grønlandske lufthavne.

Naalakkersuisut vil nu gennemgå væsentlige dele af aftalesættet med Inatsisartuts finans- og skatteudvalg. Herefter vil de egentlige dokumenter som ejeraftalen og vedtægterne for datterselskabet underskrives.

Her er uddrag af den aftale, som Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen underskrev i dag:

- Inatsisartut har vedtaget en lov om anlæg mv. af de nye lufthavne i Grønland, som baner vejen for et fælles ejerskab og samarbejde mellem selvstyret og staten om anlæggelse og drift af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Inatsisartutloven om de nye lufthavne indeholder bl.a. en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at tegne aktier for 700 mio. kr i Kalaallit Airports International A/S (KAIR International A/S), som bliver Kalaallit Airports A/S' datterselskab til anlæg og drift af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, samt til at indgå en ejeraftale om aktionær-rettighederne i KAIR International A/S.

- Regeringen og Naalakkersuisut har færdigforhandlet et aftalesæt om statens medejerskab i KAIR International A/S. Aftalesættet består af vedtægter for det nye selskab, en ejeraftale om forvaltning af det det fælles ejerskab, en investeringsaftale samt tilhørende baggrundsdokumenter.

Tilsvarende har KAIR A/S og staten færdigforhandlet et aftalesæt om statsligt genudlån og lånegaranti fra staten til KAIR International A/S' eksterne långiver.

- Regeringen og Naalakkersuisut er klar til at implementere aftalerne om kapitalindskud og etablering af erhvervspulje i regi af Greenland Venture og Vækstfonden, til en samlet værdi af 220 millioner kroner.

Det er på nuværende tidspunkt ikke fremkommet oplysninger om det nærmere indhold af dokumenterne vedrørende KAIR International A/S.