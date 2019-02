Lufthavnsaftale endelig på plads

Walter Turnowsky Onsdag, 27. februar 2019 - 10:25

Statsminster Lars Løkke Rasmussen og formand for Naalakkersuisut har i dag indgået en tillægsaftale til aftalen fra september om det danske engagement i lufthavnsprojekterne.

Aftalen beskriver mere præcist rammerne for den danske stats medejerskab i Kalaallit Airports.

Allerede i september blev det aftalt, at staten investerer i lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, men ikke i Qaqortoq. Det er betingelserne for det danske medejeskab, som parterne nu er blevet enige om.

- Jeg er glad for, at vi er i mål med de aftalemæssige rammer for statens deltagelse i at modernisere infrastrukturen i Grønland med nye lufthavne og for et styrket erhvervssamarbejde, siger statsmnister Lars Løkke Rasmusseb i en pressemeddelelse.

- Jeg er også glad for, at alle partier i Folketinget støtter op om projektet og deler ønsket om at bidrage til erhvervsudvikling, arbejdspladser og nye indtægter i Grønland

Aftalen skal nu fremlægges for Inatsisartuts finans- og skatteudvalg. Bliver aftalen godkendt her, skal den egentlige ejeaftale med den danske stat underskrives.

Tillægsaftalen falder godt i tråd med den modtagelse, Inatsisartut har givet aftalen fra september måned sidste år. Loven om de nye lufthavne tager højde for den aftale om statens kapitalindskud, som vi nu er klar til at indgå. På samme måde har Inatsisartut i finansloven for 2019 taget højde for et styrket erhvervssamarbejde, siger Kim Kielsen

- Jeg ser frem til at gennemgå ejeraftalen for det nye lufthavnsselskab med Inatsisartuts finans- og skatteudvalg i nær fremtid, så aftalerne kan skrives under, og samarbejdet begynde.

- Lufthavnsprojektet vil være en stor gevinst for brugerne, og statens deltagelse vil forbedre økonomien i de nye lufthavne med omkring 1 mia. kr. Samtidig reduceres risikoen i projektet, og det bliver mere robust. Dertil kommer, at vi sammen rejser 220 mio. kr. til erhvervsudvikling. Det skal naturligvis gavne nye erhvervsprojekter i Grønland.

